LINE PAY爆衝近100％有人賺到？ 網大膽預言下周會發生「1事

【旺得富理財網 李澍】LINE PAY登錄興櫃首日就擠身千金股行列，大漲195.98%，在網路上引起超高討論度。有網友好奇，有沒有人開盤手抖買到一張後發線沒辦法當沖，結果撿到20萬的。貼文曝光，不見看好LINE PAY的網友，倒是吐槽看衰的人相當多，有網友驚訝表示，「太狂了，今日無法下車但還是很多人上車當韭菜」；還有許多人諷刺，自救會又要成立了。

有網友在PTT上以「LINE PAY有人賺到嗎」為題發文表示，看新聞說狂飆100%，目前為止怎沒看到什麼分享損益；原Po想知道，有人開盤不小心手抖買到一張，發現沒辦法當沖，結果不小心撿到20萬的嗎？他也想知道，低買高賣，股票賺錢好簡單，LINE下禮拜開盤80萬還能進場嗎？

貼文曝光，不少網友搶著看好戲，「週一見真章」、「均價開盤但要是沒人出高價買怎麼辦」、「不一定賣得掉」、「今天沒人能賣，韭菜沾沾自喜」、「笑死，今天買1000的下禮拜開盤先輸快30%」、「太狂了 今日無法下車但還是很多人上車當韭菜」、「禮拜一就破今天開盤價了啦！星宇都示範給你看了」、「興櫃沒有漲跌幅限制，禮拜一準備腰斬」；有網友貼出買進LINE PAY目前損益賺逾28萬，有網友回覆，「樓上賺28萬那個下禮拜一開盤少二十萬唷」。

還有網友開酸，「我猜下禮拜自救會成立」、「已經有人成立自救會了，不用下禮拜」、「極度可能出現新副本自救會，慎追」、「下禮拜大概開在735附近吧自救會可以先準備了」、「自救會要加要快喲！下禮拜一正式啟用」。

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