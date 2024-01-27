特斯拉重挫 電動車供應鏈還能買？無懼市場危機 「這檔」繼續踩油門

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【旺得富理財網 李慧蘭】特斯拉供應鏈族群昨日面臨馬斯克示警「銷售恐趨緩」且股價重挫逾12%考驗，族群個股腳步紊亂。多方由台達電(2308)、群創(3481)逆漲約1.5%帶隊，順德(2351)、和大(1536)、聯嘉(6288)、智伸科(4551)、同欣電(6271)、台積電等紛紛跟漲；空頭則由廣達(2382)下跌逾2%領頭，義隆(2458)、貿聯-KY(3665)、和碩(4938)等皆跌逾1%，美琪瑪(4721)、乙盛-KY(5243)等也選站空方。

特斯拉執行長馬斯克示警今年銷售成長將趨緩，衝擊特斯拉股價盤中寫下1年多來最大跌幅，收盤重挫逾12%，市值蒸發800億美元，並拖累Rivian等其他電動車廠隨之走低；而台廠相關供應鏈個股昨日也呈現跌多漲少局勢。

據特斯拉公布的最新財報，2023年Q4毛利率降至17.6%，為2019年以來最低，特斯拉表示，利潤下滑主因調降售價及AI等研發支出增加；此外，特斯拉示警2024的電動車銷售將會明顯下降，且未提供今年具體交車目標，增添市場對前景疑慮。而高盛也隨之下修其目標價、大摩並預估特斯拉今年的汽車銷量成長率將降至15%。

台達電(2308)昨日股價開低在281.5元後，盤初翻紅穩漲近2%，表現相對穩健。台達電為特斯拉車端DC/DC轉換器供應商，2023年底董事長海英俊曾表示，雖然電動車全球市場2023年呈現虎頭蛇尾，但電動車還會繼續發展，原因有二：1、許多國家已訂定禁售燃油車時程，2、電動車還有降價空間，特別是最貴的電池，一旦電動車價格下降，市場接受度可望提高。台達也擬將電動車動力系統納入交通領域，與電源及零組件、自動化、基礎設施並列為四大事業範疇，未來台達電動車成長軌跡將更為清晰。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。