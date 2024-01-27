前往主要內容
工商時報LOGO

我邦交國恐再少1？吐瓦魯「親台總理」敗選

  • 中時新聞網
立場親台的吐瓦魯現任總理拿塔諾（Kausea Natano）在26日的大選中落敗，未能保住國會席位，也注定無法連任總理。圖／美聯社
立場親台的吐瓦魯現任總理拿塔諾（Kausea Natano）在26日的大選中落敗，未能保住國會席位，也注定無法連任總理。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 黃凡甄】台灣友邦吐瓦魯昨（26）日舉行大選，初步選舉結果出爐，向來與台友好的總理拿塔諾（Kausea Natano）未能保住國會席位，確定無法連任總理。另一方面，曾表示將重新審視與台關係的財長潘恩紐（Seve Paeniu）則勝選，將與其他國會議員角逐總理大位。這個結果是否會對台吐雙邊邦誼造成影響，正受到各界密切觀察。

路透社報導，吐瓦魯是台灣僅存的3個太平洋友邦之一，人口約11,200人，分布在9個島嶼上。此前南太平洋島國諾魯於本月15日宣布與我斷交，轉向承諾提供更多發展援助的中國，吐瓦魯的動向因此備受關注。

在26日舉行的國會大選中，現任財政部長潘恩紐勝選，將爭取成為新總理。他告訴路透社記者，新政府應該就外交上承認台灣或中國的問題進行討論。日前他也表示，認為應該重新檢視與台灣和中國的外交關係，以確保符合吐瓦魯的最佳利益。

潘恩紐說：「上一屆政府在總理拿塔諾領導下，在任期開始之初就對此進行了廣泛的內部討論，決定吐瓦魯的政策立場，新政府也會這麼做。」

另一位支持台灣的候選人、前總理索本嘉（Enele Sopoaga）則仍在等待計票結果。

由於吐瓦魯沒有政黨，根據選舉規則，將由當選的16位國會議員經過協商選出新總理，結果預計將在下周揭曉。

文章來源：https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tuvalus-pro-taiwan-leader-loses-seat-national-election-2024-01-26/

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

  2. 領錢好過年 9筆給付這2天發放 最高近10萬

  3. 勞保基金破產倒數！ 今年再挹注破千億預算 1月已入帳300億

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。