我邦交國恐再少1？吐瓦魯「親台總理」敗選

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 黃凡甄】台灣友邦吐瓦魯昨（26）日舉行大選，初步選舉結果出爐，向來與台友好的總理拿塔諾（Kausea Natano）未能保住國會席位，確定無法連任總理。另一方面，曾表示將重新審視與台關係的財長潘恩紐（Seve Paeniu）則勝選，將與其他國會議員角逐總理大位。這個結果是否會對台吐雙邊邦誼造成影響，正受到各界密切觀察。

路透社報導，吐瓦魯是台灣僅存的3個太平洋友邦之一，人口約11,200人，分布在9個島嶼上。此前南太平洋島國諾魯於本月15日宣布與我斷交，轉向承諾提供更多發展援助的中國，吐瓦魯的動向因此備受關注。

在26日舉行的國會大選中，現任財政部長潘恩紐勝選，將爭取成為新總理。他告訴路透社記者，新政府應該就外交上承認台灣或中國的問題進行討論。日前他也表示，認為應該重新檢視與台灣和中國的外交關係，以確保符合吐瓦魯的最佳利益。

潘恩紐說：「上一屆政府在總理拿塔諾領導下，在任期開始之初就對此進行了廣泛的內部討論，決定吐瓦魯的政策立場，新政府也會這麼做。」

另一位支持台灣的候選人、前總理索本嘉（Enele Sopoaga）則仍在等待計票結果。

由於吐瓦魯沒有政黨，根據選舉規則，將由當選的16位國會議員經過協商選出新總理，結果預計將在下周揭曉。