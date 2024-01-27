6旬女打疫苗後行走困難 現「多發性神經病變」 獲救濟金30萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近期公布會議記錄，在135件申請案中，共13案獲得救濟金，其中最高額為30萬，包含1名接種疫苗後出現多發性神經病變的6旬女性，以及2名死亡的個案。其中，多發性神經病變與疫苗的關聯無法確定，死者則被判斷與疫苗無關。

疾管署表示，此次獲得救濟金者共13案，最年輕為5歲以下，最高齡則是80歲以上，症狀以尋麻疹居多，其中2人死亡。救濟金最高為30萬元，其次為20萬元、1萬5000元、1萬元，其餘均為5000元。

新北市1名6旬陳姓女性，接種莫德納疫苗後，出現四肢無力、行走困難的症狀，神經傳導檢查與腦脊髓液檢驗結果顯示為多發性神經病變，診斷為格林巴利症候群。這名女性有糖尿病、高血壓及慢性缺血性心臟病等多重病史，就醫亦檢出感染症，屬發生神經病變的高風險族群。審議小組依症狀發生時間、臨床表現研判，無法確定與接種疫苗的關聯，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金30萬元。

另外2名獲30萬救濟金的個案均為死亡個案，分別為台中市的30多歲廖先生、北市80多歲栗女士。男子患有高血壓、肺氣腫， 接種莫德納疫苗後2日死亡，接種後無過敏性休克症狀。經病理解剖報告載明，男子具高血壓性心臟病，併有房室結血管肌纖維發育不良，引發心因性休克死亡。

審議小組研判，個案的死因與潛在疾病有關，與疫苗無關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，不予救濟。由於個案經病理解剖，爰依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 ，給予喪葬補助30萬元。

至於北市80多歲栗女士，則是在接種AZ疫苗後20日出現呼吸喘等症狀，送醫而後死亡。病理解剖報告載明，死因為冠狀動脈粥狀硬化、鈣化併嚴重阻塞導致缺血性心臟病。

審議小組表示，冠狀動脈疾患屬慢性病理變化，非短時間可造成。這名女士屬高齡族群，且具高血壓及冠狀動脈心臟病等疾病 史，為發生冠狀動脈疾病的高危險族群，研判死因潛在疾病有關，與疫苗無關，不予救濟。由於個案經病理解剖，爰依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 ，給予喪葬補助30萬元。