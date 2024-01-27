「陸電動車太強」馬斯克低頭認了：只剩1招保命

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】大陸電動車龍頭比亞迪（BYD）去年第四季銷量首次超過特斯拉（Tesla），搶下全球電動銷售第一寶座。特斯拉執行長馬斯克表示，大陸電動車廠在全球競爭力很強，若沒有貿易壁壘，大陸汽車製造商將摧毀大多數競爭對手。

CNBC、路透報導，馬斯克在24日的電話財報會議中提到，大陸電動車企是全球最有競爭力的，「他們非常好」，且能在大陸以外的市場取得巨大成功，至於能取得何種程度的成功，取決於各國建立什麼樣的關稅或貿易壁壘。

馬斯克坦言，如果不設貿易壁壘，大陸車企將摧毀世界上大多數汽車公司。

為了搶占市場，馬斯克去年在大陸引爆削價競爭大戰，藉此提升買氣，但也壓縮特斯拉的利潤率，令投資人感到擔憂。馬斯克警告，特斯拉現有的產品線已達到成本下降的自然極限。

特斯拉面對比亞迪等大陸車企帶來的威脅，打算推出平價車迎戰。消息人士指出，特斯拉將推出一款售價25000美元（約台幣78萬元）的入門級電動車，與價格較便宜的燃油車以及如雨後春筍般冒出的廉價電動車競爭。

特斯拉已經通知供應商希望在2025年中開始生產一款鎖定大眾市場、代號為「Redwood」的新型電動車，據了解新車應該是一款小型跨界休旅車。