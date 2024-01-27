英特爾結盟聯電強強聯手 股價為何雙雙跳水？陸行之揭關鍵

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【旺得富理財網 李宗莉】聯電（UMC）與英特爾（Intel）25日重磅結盟，宣布合作開發12奈米FinFET製程平台，但股價卻雙雙跳水，不僅聯電昨（26）日失守50元大關，在美ADR也重挫5.2%收7.84美元（約49.09元台幣），英特爾更是連跌2天，最新交易日暴跌約12%至43.65美元，創6周新低。

知名半導體分析師陸行之直言，雖多少會對台積電造成影響，也不排除英特爾與聯電磨合後成立合資公司的可能性，但直言投產時間表訂在2027年實在太晚，且英特爾因欠缺AI GPU產品線，導致伺服器需求太差而看淡第1季展望，營收季減18%，擔心將在1/30公布財報的晶片大廠AMD，展望可能同樣不如預期。

陸行之在臉書發文，表示老實說，聯電跟英特爾合作的新聞，看得他眼花撩亂，一頭霧水，且在經過與產業鏈及未來可能使用Intel Fabs的客戶了解後，梳理出一些重點。他分享9點看法如下：

1.用誰的廠？Intel Arizona fab 12, 22, 32, 這些廠的設備應該可以做到10nm，而且也折舊光光。

2.誰的技術？UMC新開發的12nm 技術，是t-like design rule。

3.誰是客戶？現在UMC 28nm的客戶，以後想轉12“去做WiFi 7、 TV controller。

4.廠誰來運營？當然是Intel foundry團隊的啦，但UMC會做技術轉移，密切合作。

5.怎麼分營收、分利潤？

6.量產時點訂在2027年，感覺有點晚，所以這個合作案未來3年連獲利都估不進去分析師的模型，但要加新設備的lead time及porting，也要等到2025年才好，客戶2025設計、2026 tape out，很大概率要到2027年，才有辦法出量貢獻營收。

7.為何Intel受惠？

8.為何聯電受惠？

9.T同學（台積電）會受到影響嗎？多少會，但以後12-16nm會因為新應用成長很大，台積電不一定會大幅擴充產能，客戶有擔心。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。