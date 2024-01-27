電動車浪潮 「汽車龍頭」扛得住？TOYOTA這樣布局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 郭宜欣】面對發展電動車的課題，日本汽車大廠TOYOTA不會完全放棄燃油車，企圖以多元化策略突圍，豐田會長豐田章男日前一席話，「純電動車市佔率最多3成、內燃機一定會被保留下來」更引發市場熱烈討論。

豐田章男認為，全球有十億人生活在沒有電力的狀況下，不應該為了製造昂貴的電動車，限制人們移動的方式和能力，這不是解決問題的方法，「做決定的應該是消費者，不是法規或政治。」

■豐田多元化策略布局

豐田章男提到，無論純電動車取得多大的進展，未來最多僅有3成的市佔率，剩下7成則由油電車、氫燃料電池車和燃油車瓜分。對比，美國財經媒體預測，到了2040年電動車將佔新車銷量的75%，甚至佔路上乘用車的44%。

外媒insideevs則發現，豐田章男提到的佔比3成似乎有跡可循。豐田執行長佐藤恆治喊出，2026年電動車年銷量要達到150萬輛，到了2030年要成長到350萬輛，此數據剛好就是佔了TOYOTA年銷量的3成左右。

豐田章男認為，發展純電動車的困難在於基礎設施的不足，這讓混合動力、氫燃料電池車及燃油車擁有發揮空間。分析指出，TOYOTA對於推出純電動車相當保守，但他們一直是發展氫燃料電池的擁護者。

此外，許多專家也提到，傳統汽車大廠發展電動車猶如「大船轉向」，在電動車及電池生產成本仍高，且消費者接受度不一的狀況下，油電混合較能兼顧市場反應、消費者意願與營運，不至於出現嚴重陣痛期與負面影響。

■大陸電動車超強勢

與此同時，大陸電動車廠比亞迪取代福斯汽車，成為大陸銷量最佳的汽車品牌，顯示大陸電動車品牌在電動車領域擁有相當明顯的領先地位，且已壓縮傳統車廠的空間，豐田與本田在大陸的市佔率與銷量都下滑。

就算積極搶進電動車市場，還得面臨大陸廠商價格戰的攻勢，研究機構Gavekal Research執行長Louis-Vincent Gave表示，「最令人擔憂的是，電動車市場已迅速飽和，惡性價格戰一觸即發，既然汽車製造商可以隨時獲得慷慨的銀行信貸，阻力最小的途徑便是透過降低售價和利潤，贏得市佔率並削弱競爭。」

然而，專家也提到，企業競爭對消費者來說是一件好事，有助於推動創新並降低成本，但在引起消費者注意前，能降低的成本有限，尤其車輛如果來自一個勞動力和材料成本相當低的國家，非常考驗所有經營者的智慧。