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《半導體》焦點股：穩懋

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【時報記者張漢綺台北報導】穩懋(3105)將於2月5日舉行法說會，公布2023年第4季財報，並說明2024年第1季財測與展望。

非蘋智慧型手機需求穩定，穩懋去年第4季營運持續攀高，2023年第4季合併營收為48.68億元，季成長16.88%，年成長37.85%，優於穩懋財測預估的第4季合併營收較前一季成長low teens(11%到14%)百分比。

穩懋2023年合併營收158.36億元，年減13.62%。

在外資及自營商買超加持下，穩懋1月26日股價逆勢收紅。

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