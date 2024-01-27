《商情》需求轉強 近周穀物期貨反彈走揚

【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，因需求低迷和最大出口國巴西作物天氣改善打壓，穀物先跌後揚，截至上周大豆價格累計本月已下跌 6.5%，而玉米和小麥價格均下跌約 5.5%，周間受南美作物前景的不確定性以及美元下跌和美國出口需求轉強支撐，引發空頭回補，穀物期貨多數反彈走揚。

需求轉強，引發空頭回補，上周五(1/19)玉米和小麥上漲，而大豆在盤中上漲後收低，周一(1/22)大豆期貨上漲，受豆油期貨上漲2.7%帶動，周三(1/24)玉米期貨漲1.3 %，因南美作物前景的不確定性以及美元下跌，引發了一輪空頭回補，小麥期貨收漲 2.4 %，而大豆期貨在震盪後收盤漲跌互現，受能源市場支撐，截至周四(1/25) 大豆期貨跌1.4% ，因巴西供應的激烈競爭以及豆油價格下滑，致美國油籽供應出口需求疲軟，玉米期貨跟隨大豆走低，小麥期貨在震盪後小幅走高。

另外，市場擔憂來自俄烏衝突爆發後，黑海運輸通道受阻，雖然歐盟為其開通了一條內陸通道，即通過陸路和內河航運經由鄰國中轉，再運送出口，但是由於受物流等問題影響，大量的烏克蘭農產品到鄰國後發生了滯留，於是開始轉入當地市場進行銷售，由於開通的是特別通道，因此歐盟並未對烏克蘭農產品徵收關稅，而烏克蘭不是歐盟成員國，其農產品不用進行相關歐盟標準檢驗，成本也十分低廉，因此大量廉價的烏克蘭農產品進入鄰國市場後，對當地農產品價格形成了很大衝擊。

影響價格波動品項有: (20240119~20240125)

01/24近月大豆，報1240.25美分，較上月同比跌4.58%。

01/24近月玉米，報452.25美分，較上月同比跌4.39%。

01/25近月豆油，報46.535美分，較上月同比跌4.12%。

01/25近月豆粉，報358.20美元，較上月同比跌10.35%。

01/25近月小麥，報612.25美分，較上周同比漲4.56%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)