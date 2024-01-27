冬天腸病毒罕見活躍 台中1女童確診「重症大魔王」

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隨著氣溫驟降，類流感疫情上升，以往好發在夏季的腸病毒，近來在兒科門診中，卻接連發現幼兒感染，甚至還傳染給家人，台中市就出現1名女童，確診「重症大魔王」腸病毒71型，所幸治療後已康復出院，醫師呼籲，預防腸病毒最好的方法就是勤洗手，建議2個月到6歲幼童，可自費施打71型疫苗，預防重症發生。

台中市衛生局表示，大肚區1名女童，1月初出現發燒、咳嗽、肺炎症狀，到醫院急診就醫住院觀察，經疾病管制署通知該案血清檢驗為腸病毒71型陽性，在1月中旬已康復出院。

台中市兒科權威醫師施勝桓表示，最近門診連續遇到多例嬰幼兒感染腸病毒引起手足口病，水泡與疹子同時出現在臉部軀幹以及四肢，口腔潰爛，症狀都比以往的腸病毒感染來的明顯、嚴重，而帶來的家長很多也同時被感染，也算罕見。

施勝桓指出，腸病毒感染一般會引起咽峽炎，手足口病及病毒疹為主，潛伏期大概3天，一般症狀會發燒、口腔潰瘍、手掌腳掌膝蓋臀部長水泡，病程約7天，水分營養補充足夠，只要活動力精神體力都不錯，大多會自然痊癒。若出現眼睛上吊，肢體無力，抽搐，呼吸喘，發紺等症狀，就可能是腸病毒引起的腦炎心肌炎，不可以輕忽。

兒科醫師、衛福部台中醫院前感染科主任陳敏恭表示，因免疫負債影響，新冠疫情解封後各種病毒肆虐，先萬不要以為冬季不會有腸病毒，由於其症狀可能和腺病毒等混淆，建議發燒超過3天就要鑑別診斷，以對症治療，也避免輕症轉重症。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥指出，腸病毒一直沒斷過，也傳出有托育單位多人感染，他提醒其中腸病毒71型最容易併發重症，過去大流行時他看過太多重症個案，現在已經有疫苗可接種，建議家長帶寶貝接種。