陳庭妮愛鞋勝買衣 長輩問候沒在怕俏皮祝大家早生貴子

自爆愛買鞋大於愛買衣服的女星陳庭妮，日前出席自己的愛牌HOGAN舉辦2024春夏系列新品預覽會時，透露老公胡宇威和他都有許多該排鞋履，關於鞋子的收藏自己則至少會有上百雙，不過也會適時淘汰，不至於鞋櫃大爆炸;面對接下來的過年，對於年節長輩的「關愛問候」，她也分享自己的解決之道，「我其實不會閃躲而會直接接球，有時候也丟球回去，其實也不會覺得話題尖銳，因為知道大家問這些問題都是出自於愛。」談到過年的計畫，她透露過年只想在家發懶和家人一起相處，並在採訪結束時幽默的祝福現場媒體「早生貴子」，親身示範回應過年問候的方法。 陳庭妮陳庭妮此次以一身紅龍年元素的上衣，搭配H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋亮相，身高高挑的她，直言自己腳比較大，有時會遇到心儀鞋款卻沒有適合的尺寸，因此HOGAN近期強調Unisex模糊性別界限的設計，解決了他的煩惱，至於會不會與另一半穿情侶鞋，她表示兩人比較低調，不大會穿情侶鞋放閃，僅會穿同款、不同色的單品一起出門，「我們相似款式的鞋子大概有個4、5、6雙吧！」在採訪時她也透露隨著年紀增長，對於鞋履舒適度會更加要求，「身體喜歡又時尚對我來說很重要，HOGAN鞋子的共同點是每個鞋款裡面的鞋墊都很舒服，我尤其喜歡這一季的台灣限定色系，覺得牛仔顏色很適合我平時的穿搭」 HOGAN 2024春夏系列以當代建築以及大自然為靈感來源，H-STRIPES男女同款休閒鞋為主打重點之一，換上2024台灣限定色、丹寧藍拼接材質，擁有標誌性的大H字母logo和帶有垂直凹槽的厚底設計，能夠一秒增高。另有全新亮相的中性鞋款HOGAN H665，靈感來自慢跑鞋，側身簡約H字母logo搭配耐走鞋底設計打造舒適腳感。而配件包款標誌性HOGAN H-BAG，於本季採用溫柔大地色系以及亮麗螢光色調，綴以縫線和飄逸的皮繩，小巧廓形完美融入日常穿搭。