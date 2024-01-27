綠金當道 綠建築商圈興起！這站高鐵可望登上全台「最綠」車站寶座

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2050淨零碳排迫在眉睫，全球綠金當道，ESG綠建築結合大眾運輸系統的TOD開發為市場趨勢，更是符合綠色環保的土地開發潮流。最新調查顯示，高鐵沿線8大車站中，南港站週邊綠色辦公大樓的規模，可望在2030年，直逼信義區，樓地板面積達27.3萬坪，躍居為高鐵沿線車站「最綠」辦公商圈。

仲量聯行副總經理游淑芬表示，企業對於ESG的需求逐日增強，不少既有及新興商辦或廠辦大樓，同時擁有LEED國際綠建築、及EEWH台灣綠建築標章等認證。其中，南港未來可望躍居為綠建築密度最大、規模最多的辦公商圈。

仲量聯行最新完成「高鐵辦公商圈永續建築調查報告」顯示，台灣各座高鐵站，步行十分鐘內可達、三鐵共構車站轉乘捷運站點總路程10分鐘內，預計至2030年，累計現有及新完工的辦公大樓，將達52棟，樓地板面積約達105.7萬。

至於目前高鐵各站週邊綠建築商辦大樓，包括買賣、自由和租賃等用途，總樓地板面積共19.6萬坪，大台北都會區堪稱領頭羊，以南港站佔50％、板橋站18％、台北車站16％面積最大。

其中，可對外出租樓地板面積共約7.8萬坪，以南港站佔57％、板橋站34％及新竹竹北站8％，分居前三名。

不過未來7年，將有不少綠色辦公大樓完工，至2027年累計將有30萬坪；至2030年更將達73.2萬坪，為目前的19.6萬坪達3.7倍之多。

游淑芬指出，ESG綠建築結合TOD躍居市場新主流，綠建築標章成為標配；至於LEED綠建築、智慧建築標章、WELL健康建築、節能建築標章等，為市場競逐的升級選配。

根據統計，2027年後高鐵大型複合型開發計畫，包括新竹「宏匯之心」、「台北雙星」、桃園「國泰地上權」、台中「第一大國際地上權」及高雄「左營科技之心」等，大量釋出綠建築商辦租賃量體，高鐵站週邊將成為高強度開發的綠建築商圈。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，過去大型廠房林立的南港，在都更推動下，整體規劃的大型開發案林立，成為企業選擇設置總部的首選。目前南港站週邊可供租賃的現有綠建築辦公大樓，平均空置率僅約1.5％，至2030年大型開發案紛紛完工後，將達27.3萬坪，直追信義區的27.6萬坪，躍身為高鐵各車站中「最綠」的新興商業區。