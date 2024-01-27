大陸2023年工業企業利潤跌2.3％

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大陸統計局27日上午公布，2023年大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）7.68兆元，年減2.3％，降幅比去年1至11月收窄2.1個百分點。其中，外商及港澳台商全年利潤下降最多，年減6.7％。單計去年12月份，工業企業利潤為年增16.8％，為自2023年8月份以來連續5個月正增長。

與前期數字相比，2023年1至11月，大陸規模以上工業企業利潤總額年減 4.4％，降幅較1至10月縮小3.4個百分點。11月單月工業企業利潤年增29.5％。

綜合陸媒27日報導，大陸統計局27日上午表示，2023年大陸規模以上工業企業中，國營控股企業利潤總額22,623.1億元，年減3.4％；股份制企業利潤總額56,773億元，下降1.2％；外商及港澳台商投資企業利潤總額17,975.1億元，下降6.7％；私人企業利潤總額23,437.6億元，增長2％。

2023年大陸41個工業大類行業中，有27個行業利潤按年增長，利潤增長面為65.9％，年增12.2個百分點。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.57倍；電力、熱力生產和供應業增71.9％；石油、煤炭及其他燃料加工業增長26.9％；汽車製造業增長5.9％；化學原料和化學製品製造業下降34.1％。

2023年大陸規模以上工業企業營業收入133.44兆元，年增1.1％；營業收入利潤率為5.76％，下降0.2個百分點。去年底，資產負債率為57.1％，比上年下降0.1個百分點。

大陸統計局表示，2023年大陸工業企業獲利降幅比前一年收窄，12月份獲利連續5個月實現正成長，整體來看，全年工業企業利潤保持恢復態勢。

統計局指出，下階段要繼續深入貫徹落實去年底中共中央經濟工作會議精神，發揮超大規模市場優勢，著力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水準科技自立自強，加快建構現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高品質發展。