「綠色建築」躍居顯學 全球不動產永續基準指標GRESB風潮吹進台灣！

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全球2050淨零碳排趨勢來臨，「綠色建築」已躍居為顯學，全球不動產永續基準指標（Global Real Estate Sustainability Benchmark，以下簡稱GRESB）評鑑風潮也吹進台灣，大型建商紛紛加入綠色評鑑的行列。

全球企業正積極邁向ESG的新時代，在台灣，啟動ESG相關法規的腳步，相較許多先進國家，還是較晚，2023年起資本額20億元以上的上市櫃公司，需揭露永續報告書，其他上市櫃公司自2025年起也應揭露。

國際不動產業ESG表現的評鑑組織GRESB，近年迅速在台灣崛起，2023年間包括有金融保險業的玉山銀行、國泰人壽、富邦人壽，及建築業包括冠德建設、寶舖建設、「房地產代銷天王」海悅國際旗下金毓泰、忠泰建設、玉霖建設、允將建設、鼎越開發等，都加入GRESB評鑑，GRESB積極爭取成為台灣本地銀行綠色金融、永續連結貸款的投資（貸款）依據。

目前全球參與GRESB評鑑的不動產事業體有2,084個，且截至2023年底，已有175個投資機構採用GRESB報告資料來監控投資績效和作為決策依據，包探：AEGON、J.P. Morgan、ING、SGX、Heitman、UBS等。

對GRESB來說，台灣在2023年是參與企業家數快速成長的一年，從2022年的僅僅1家，激增到2023年的10家，不少企業獲得不錯的成績。其中中石化集團旗下鼎越開發，為台灣史上唯一一家、且已連續兩年以「京華廣場」拿下五星評等的殊榮，另外，冠德建設則在去年首度參與就獲獎。

建商指出，GRESB是評估ESG表現的量化指標，讓企業的ESG表現能夠與同業做比較，更精確且持續地訂定ESG策略和改善目標，更可望是「綠色金融」的重要參考依據，因應全球氣候變遷及2050淨零碳排目標，投資者更願意投資或提供永續連結貸款，給有做GRESB的不動產開發商。

GRESB不對單一建築或開發案進行評鑑，而是針對整個不動產企業的永續性，可以更整體、全面的了解企業經營是否符合永續標準，對上市櫃建商，及擁有多項資產的物業管理公司，尤其重要。