咖啡危機！氣候變化衝擊產地 20年內恐嚴重短缺

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【中時新聞網 張威翔】美好的一天通常以一杯咖啡開始，對許多人來說，這已成為必不可少的習慣，咖啡在全球範圍內廣受消費者喜愛，也成為貿易中的主要商品之一。然而，氣候變遷正威脅著咖啡產地的種植狀況，專家認為按現在的消費需求成長速度，和咖啡產量下滑的情況，20年內可能會面臨供不應求的問題，不過他們也提出了一些解方，例如確保野生咖啡豆品種，以豐富基因庫來因應環境變化。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，德國科學家克里希南（Sarada Krishnan）和世界咖啡研究組織（World Coffee Research）戰略與通訊總監漢娜（Hanna Neuschwander）解釋了氣候變遷對咖啡生產所造成的嚴重影響。

克里希南是德國非營利組織「全球作物多樣性信託基金」（Global Crop Diversity Trust ）的計畫總監，她強調阿拉比卡咖啡（Arabica ）首當其衝當前的危機，這是一種對氣候變化高度敏感的品種，又佔2022-2023年全球咖啡產量的約55%。

「阿拉比卡咖啡需要非常具體的生長條件，而且容易受到高溫度和乾旱的影響，隨著咖啡種植區域溫度上升影響變得嚴重，體現在產量減少、品質下降，以及害蟲和疾病發生率上升。」

對此，漢娜表示：「最近的報告顯示，如果（消費者）對咖啡的需求繼續按照歷史軌跡增加，然後在預期的氣候變遷影響下——例如，產量下降和適合種植咖啡的區域減少，那麼我們將在20年內面臨嚴重的咖啡供應短缺。」

氣候變遷對幾乎所有咖啡種植區域都造成影響，根據聯合國糧食和農業組織（FAO）的資料，咖啡主要在南半球生產，而消費主要在北半球進行。

巴西、越南和哥倫比亞是全球最主要的咖啡生產國，而歐盟國家和美國是最大的消費國和進口國。根據聯合國糧食機構的說法，新興經濟體中的消費增加以及發達國家對特色咖啡和產品創新的興趣正在推動市場擴張。

克里希南和漢娜詳細說明了乾旱和氣溫上升對咖啡種植產生的具體挑戰，包括早熟、收成品質下降以及風味複雜性減少。

在面對這些挑戰時，克里希南主張保護野生咖啡品種，強調它們對不同生態條件的適應力。「除了阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡（robusta）這兩種栽培品種之外，還有許多野生咖啡品種。」她進一步強調了咖啡行業有必要投資於保護遺傳資源，確保咖啡產業的氣候適應性和可持續性。