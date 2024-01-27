《通網股》中華電2024財測出爐 不僅固守電信霸主、更拚拉大差距

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)公布2024年全年合併財務預測，全年區間合併營業收入為2,285.4~2,301.9億元，營業成本及費用合計為1,833.0~1,842.7億元，稅前淨利為459.0~475.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為356.6~372.0億元，每股盈餘4.60~4.80元。

展望2024年，中華電表示，將積極穩固在行動市場營收和市佔率的領先地位。同時，透過固網寬頻升速，提供最高品質的服務，深化客戶關係並提升用戶體驗，以維持領先地位。此外，中華電將增加對影視內容的投資，以提升市佔率和客戶貢獻度，並推動台灣原創影劇走向國際。

另外，中華電將持續經營永續轉型、數位轉型、AI轉型、韌性安全與5G智慧應用等商機，以進一步推動資通訊業務的創新成長。國際業務方面，將持續強化台灣在亞太資訊匯集中心之地位，並協同海外台商積極打造國際新事業基礎。中華電有信心不僅維持產業領導地位，也將全力擴大領先差距。

董事長郭水義表示，展望新的一年，中華電將持續秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，並善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個公司豐富資產，邁向公司三大願景「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團」。

中華電2024年度合併營業收入預測數2,285.4~2,301.9億元，較2023年度自結數增加53.4~69.9億元，約2.4%~3.1%，主要係行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、韌性安全及AI數位轉型等資通訊新業務商機。

中華電2024年度合併營業成本及費用預測數1,833.0~1,842.7億元，較2023年度自結數增加70.9~80.6億元，約4.0%~4.6%，主要係因應資通訊業務成長，布局未來事業發展，優化人才策略，業務及維運成本增加。

中華電2024年營業淨利預測數452.3~465.0億元，較2023年度自結數減少11.2~增加1.5億元，約減少2.4%~增加0.3%。稅前淨利預測數459.0~475.8億元、歸屬於母公司業主之淨利為356.6~372.0億元、每股盈餘預測為4.60~4.80元，較2023年度自結數分別減少10.9~增加5.9億元、減少12.6~增加2.8億元及減少0.16~增加0.04元。