力阻中國利用美國雲端訓練AI 美商務部擬祭新規

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，總統拜登政府正準備提案要求美國雲端業者判斷外國實體是否能進入美國數據中心來訓練人工智慧（AI）模型。

雷蒙多接受路透社訪問時說：「我們不能讓非國家行為體（non-state actors）、中國或我們不想要的人利用我們的雲端來訓練模型。」非國家行為體指的是不隸屬、不受政府指導或資助的組織或個人。

她說：「我們對晶片採取出口管制…這些晶片在美國雲端數據中心，因此我們也必須考慮關閉那些潛在惡意活動的途徑。」

隨著蓬勃發展的AI產業引發安全疑慮，拜登政府正採取一系列舉措來防止中國在AI方面利用美國技術。

雷蒙多表示，這項擬議的「瞭解你的客戶」（know your customer）規範今天釋出供大眾檢閱，將於本月29日正式公布。她說：「這是一件大事。」

她指出，美國正「盡我們所能試著阻止中國取得他們想用於訓練自家AI模型的運算能力，但如果他們繞過這一點，利用我們的雲端來訓練他們的模型」，美方的努力豈不形同做白工。

雷蒙多上個月表示，商務部不會允許美國半導體公司輝達（Nvidia）「供應最先進、處理能力最強的AI晶片，這會讓中國得以訓練他們的前沿模型」。

美國政府基於各種國安考量，擔心中國研發先進AI系統，已採取種種措施阻止北京獲得美國尖端技術來強化中國軍隊。

這項提議將透過「瞭解你的客戶計畫」或「客戶識別計畫」（Customer Identification Program），要求美國雲端運算業者核實利用美國雲端運算服務來登記或維護帳號的外國個人身分。

提議還設定識別外國用戶的最低標準，並要求雲端運算業者每年都要進行合規認證。

雷蒙多指出，美國雲端運算業者「應承擔責任，瞭解訓練最大模型的最主要用戶是誰，我們正試圖取得相關資訊。我們要用這些資訊做什麼？這取決於我們發現了什麼」。