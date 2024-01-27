提振房市 廣州進一步放寬限購政策

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為提振當地房市景氣，廣州市政府日前進一步調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺以上（約36.3坪以上）住房不納入限購範圍，商業服務類物業也不再限定轉讓對象。並要求金融業者提出給予融資支持的房地產項目名單，滿足不同所有制房企合理的融資需求。這一措施將於1月27日開始實施。

當地資深仲介人士表示，本次新政之下，「實際等同全面放開限購」，只要把手中的房子掛牌或者辦理出租，就能獲取新的購房名額。此外，廣州此舉也將為其他三個一線城市北京、上海、深圳發揮引領作用。

綜合陸媒27日報導，廣州25日發布新的政策措施通知指出，即日起，優化調整限購政策，在限購區域範圍內購買建築面積120平方公尺以上住房，不納入限購範圍。另外，商服類物業不再限定轉讓對象。

在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在市內存量房交易系統取得房源訊息編碼並掛牌計劃出售的，購買住房時，相應核減家庭住房套數。

通知表示，要建立市房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

通知提及，將繼續加大住房保障力度，進一步完善公共租賃住房、保障性租賃住房及配售型保障住房供應結構及政策體系，加大供應力度，不斷滿足各類保障人群住宅需求。2024年計劃籌建配售型住房1萬套、保障租賃住房10萬套，發放房屋租賃補貼1.8萬戶。

對此，易居研究院研究總監嚴躍進表示，廣州此次新政稍早前市場已有傳聞，從歷次的房地產放鬆政策方面來看，廣州都走的比較前面，這一次廣州放鬆以後，對其他的三個一線城市也會帶來啟發，並增強市場對限購進一步放寬的預期。

報導指出，自2023年以來，在大陸四個一線城市中，廣州堪稱各類放鬆政策的前鋒，尤其是在大力度支持政策方面。2023年8月30日，業內廣泛期待的「認房不認貸」政策在廣州率先推出，打響大陸一線城市限貸放鬆的第一槍。

同年9月，廣州又率先下調二套房首付比例至40％，同時有房無貸的最低首付比例為30％；此後深圳、北京、上海也先後將二套房首付比例下調至最低40％，支持改善性住房需求。