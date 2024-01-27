跨機構保育揭密「微笑精靈」！台北市立動物園推出山椒魚特展

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台北市立動物園與內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、國立臺灣大學共同合作，27日於教育中心共同推出「走進高山島嶼-探索山椒魚」全新特展，呈獻眾多保育夥伴單位溢注資源，協力將台灣高山「微笑精靈」山椒魚的生態秘密發掘出來和大眾分享。

開幕活動當天特別邀請國立臺灣大學動物科學技術學系朱有田教授和拍攝「山椒魚來了」紀錄片導演麥覺明一起現身說法，分享台灣的山椒魚研究現況，另外特展中所介紹的5種台灣特有種保育類山椒魚是國立臺灣師範大學生命科學系呂光洋老師團隊、農業部生物多樣性研究所林春富副研究員和國立台灣大學動物科學技術學系朱有田教授團隊，透過研究人員堅忍的毅力進行長年資料累積，才能蒐集到的珍貴資料。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，本次推出的「走進高山島嶼 探索台灣山椒魚」特展，以平面展示設計、互動裝置及規劃課程參與等方式，深入淺出的介紹山椒魚的知識和牠們所面臨的危機，藉此特展向民眾分享臺灣特有瀕危物種並提升大眾對自然保育的觀念。

園方補充，這次能在動物園裡展示這些珍貴的畫面和知識，要特別感謝願意奉獻時間和生命熱情的研究團隊分享他們的心血，同時特展中的許多精彩影像，拍攝器材及研究所需的傳輸設備由元利儀器股份有限公司和台灣大哥大認同保育工作的贊助提供，邀請大小朋友也一起透過參與特展活動，分享台灣高山島嶼的面貌。