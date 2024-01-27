過年穿搭喜氣又時髦 超萌愛心包陪你一起收紅包

農曆春節將近，由於在傳統文化中紅色象徵幸運、喜慶，紅色系穿搭、單品等搜尋關鍵字大增，時尚電商平台THE SPAACE也特別推薦多款時髦的紅色系、粉色系單品，除了過年走春可以穿搭使用之外，緊接在後的西洋情人節也能透過色系穿搭展現甜蜜氛圍。 平時多穿著黑、白、灰經典色系的人們，突然要在過年穿著大紅色可能會不習慣，且購買相關單品穿出門的次數可能不多，若想營造喜氣氛圍又不想直白穿著紅色服飾，不妨從飾品、配件著手，例如巴黎時尚品牌ALAÏA經典的Le Coeur愛心包，，以經典的愛心形狀為靈感，由義大利匠人用上乘小牛皮製成，包身卓越的立體感也提供充足的儲物空間，過年收紅包最實用。另外近期復古風吹起而備受歡迎的瑪莉珍鞋，則推薦DROGHERIA CRIVELLINI瑪莉珍鞋，獨特方型鞋頭，搭配亮面材質，即使上身穿著簡約率性的服裝也是視覺亮點。 不愛大紅色的大眾不妨考慮粉色系穿搭，從日常穿搭到浪漫晚宴粉色單品都能為造型增添一抹溫柔氣息，其中義大利國寶級品牌VALEXTRA Iside長鏈牛皮斜背包，簡潔俐落的設計以及由手藝精湛的工匠手工製造，高雅風尚，此款長鏈肩背包，具有可拆式長鏈，可以斜背或肩背，提供多元搭配方式;美國運動鞋品牌AUTRY共有兩款粉色系提供選擇，AUTRY Medalist 休閒鞋以白色和粉色皮革拼接而成，配以 Logo 壓紋皮革後腫片，靈感源自80年代的復古風格，加上柔美的粉色系，可愛無比。 針對農曆新年的換新衣的需求，時尚電商平台也特別推出新年優惠，即日起至2月18日只要在THE SPAACE官網滿額就可獲得精裝撲克牌組;另外還有冬日暖心優惠，秋冬專區 2 件即享超值 88 折等優惠。