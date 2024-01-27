黃色小鴨重磅回歸 「雙倍小鴨雙倍幸運」

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睽違10年黃色小鴨重返高雄，27日上午舉行雙鴨開幕秀，高市府更以迎接豪華郵輪的水門禮，歡迎黃色小鴨進入愛河灣，高雄市長陳其邁表示，這次特別將高雄港第16-18號碼頭打造為大人小孩都喜愛的「冬日遊樂園」；而打造黃色小鴨的霍夫曼（Hofman）則表示，經過10年高雄的蛻變令他驚訝，這次帶來兩隻黃色小鴨就是就是希望「雙倍小鴨雙倍幸運Double Duck Double Luck」，希望民眾都可以到愛河灣欣賞黃色小鴨的療癒魅力。

高雄市長陳其邁表示，距離上次黃色小鴨造訪高雄已經過10年，現在的亞洲新灣區是高雄推動產業轉型、發展智慧城市的重要舞台，也是高雄面向世界的國際門戶；歷經10年產業轉型及變革，愛河灣不但陸續增添了高雄總圖書館、高雄流行音樂中心、珊瑚礁群與鯨魚堤岸、高雄展覽館、旅運中心、駁二藝術特區、棧庫群、輕軌通車等，重大公共建設與國際建築地標林立，更成為5G AIoT及數位文創及影音產業創新園區。

藝術家霍夫曼指出，10年前受到高雄市政府的熱情邀約，讓黃色小鴨2013年到首度來到台灣、首站就在高雄；10年後再次回到高雄，實地走訪、舊地重遊，對於高雄城市的進步與改變感到非常驚豔。霍夫曼說，當初設計黃色小鴨的初衷，是希望能勾起人們童年時期的快樂回憶，把療癒人心的氛圍傳遞出去，而高雄是一個陽光和煦、溫暖熱情的地方，剛好與黃色小鴨帶來的童趣及正面能量相呼應，期待今年二隻黃色小鴨能帶給大家DOUBLE歡樂。

而「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」也正式於27日啟動，即日起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場；除了黃色小鴨「攜伴」重返愛河灣，在第16-18號碼頭更推出地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等精彩周邊系列活動。暖冬的高雄適合旅遊，觀光局歡迎全台民眾及海內外旅客前來高雄觀光，讓黃色小鴨陪大家歡喜迎春過新年。