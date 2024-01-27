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新北攜手淡江大學 邀雙北學子參加「NVIDIA 道路識別競賽」

  • 中時即時 陳慰慈
參賽師生將使用 NVIDIA JetBot 開放原始碼訓練自駕車機器學習，完成道路障礙識別挑戰。（新北市青年局提供）
參賽師生將使用 NVIDIA JetBot 開放原始碼訓練自駕車機器學習，完成道路障礙識別挑戰。（新北市青年局提供）

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激勵青年學習人工智能 (AI) 與雲端邊緣運算 (Edge Computing)相關技術，新北市青年局與淡江大學共同主辦「淡江盃 NVIDIA Jetbot AI 道路識別競賽」，鼓勵學生藉由競賽實際操作，從做中學。活動於今（27）日至 29 日間舉行，並邀請雙北地區的高中職學生組隊參加，讓學生使用 NVIDIA 提供的 Jetbot 平台開放原始碼來訓練自駕車機器模型，挑戰道路障礙識別的任務。

青年局表示，本次競賽與眾多在 AI 領域的頂尖企業合作，包括 NVIDIA Taiwan、台灣微軟、遠傳電信、AI 大聯盟、CAVEDU 教育團隊；另有淡江大學的傑出校友企業提供了贊助，包含翰可國際股份有限公司、信邦電子股份有限公司、宗瑋工業股份有限公司等。藉由多個單位的支持共同協辦，展現產、官、學、研各界對青年教育與科技創新的關心。

青年局長邱兆梅表示，很高興有業界的朋友積極參與和支持，感謝 NVIDIA 等一線企業願意挹注資源，培養技術領域的青年人才，「不論是支援青年創業或是職涯發展，青年局的工作目標都在於協助青年進入產業，為社會貢獻一己之力。很高興這次能與淡江、NVIDIA　合作競賽，讓學生『試玩』最前沿的技術，完整體驗開發、調校視覺識別 AI 的過程，相信對大家會是一次難忘的經驗。」

邱兆梅也表示，除了競賽以外，青年局每月都開設許多職涯課程，包括熱門的數位科技、多媒體工具、手作課程等職場軟實力技能。課程完全免費，歡迎新北青年多加利用。

活動的第一、二天將由 NVIDIA Jetson AI 大使曾吉弘博士，親自規畫和指導研習活動，增強參賽學生使用 NVIDIA AI 工具開發自駕車模型的能力。此外，學生還有機會獲得 NVIDIA 深度學習機構的專業認證「Getting Started with AI on Jetson Nano」證書。

最終比賽將於29 日舉行，各隊伍將攜帶自己開發的 AI 模型參加賽車比拼，展現他們的學習成果和創新能力。

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