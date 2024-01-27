女作家又贏了！川普誹謗敗訴 遭判賠26億天價

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【 中時新聞網 黃凡甄】美國前總統川普26日在誹謗官司中再吞敗訴，紐約曼哈頓的陪審團裁定他必須賠償作家卡洛爾8,330萬美元（相當於新台幣26億元），這對身價26億美元的川普來說不是筆小數字，他也在社群平台上痛斥法院的判決「荒謬至極」、是拜登對他和共和黨的「獵巫行動」，並誓言要提起上訴。

綜合路透社、《衛報》報導，在曼哈頓聯邦法院以5天時間審理此案後，由7名男性、2名女性組成的陪審團，只花了不到3小時就做出裁決，判定川普必須支付卡洛爾（E. Jean Carroll）8,330萬美元，遠超過她要求的最低1,000萬美元賠償，判決一出，引發在場人士一陣驚呼。

報導指出，這筆金額包括1,830萬美元的補償性賠償，以及6,500萬美元的懲罰性賠償。卡洛爾表示，為了阻止川普繼續誹謗她，有必要求處懲罰性賠償。

現年80歲的卡洛爾過去曾是知名時尚雜誌《她》（Elle）的專欄作家。她在自己的回憶錄中，指控川普約30年前在曼哈頓百貨公司的更衣室性侵她，遭到川普矢口否認。

卡洛爾表示，川普的否認「粉碎了」她作為一位受人尊敬的記者聲譽。川普則堅稱自己從沒聽過卡洛爾，指她是為了成名而捏造故事。他更痛斥美國司法系統已失去控制，淪為民主黨的「政治工具」。

此前川普已經在2023年5月的另一起民事訴訟中，因性侵和誹謗卡洛爾，遭陪審團判賠500萬美元（約新台幣1.56億元），目前仍在上訴階段。預計這兩起上訴將耗費數年才能得出最終結論。