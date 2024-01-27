新北年貨市集今登場 精選25家業者搶攻北車旅客商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2024新北年貨市集」攜手新北嚴選、商圈及觀光工廠等25間人氣店家，於1月27日至28日每日上午11點到下午7點，在台北車站1樓大廳推出超過百項年節商品，新北經發局首度在今年於台北舉辦新春年貨大街，集結25家新北嚴選、觀光工廠以及新北市場特色產品做展出。

經發局長何怡明表示，為將新北優質商品及店家推薦給更多的國內外消費者，本次帶領新北嚴選、商圈和觀光工廠等美食店家，與台鐵公司共創商機，搶攻台北車站旅客商機，希望透過跨區辦理，與台北市共同促進雙北業者交流。同時透過本次活動，提供南來北往的民眾更多年節禮盒選項，帶動跨區消費，將新北特色推廣給更多民眾。

經發局表示，今年市集業者也為民眾帶來多項優惠，包含「拉菲樂冠軍蛋黃酥」推出任購3件禮盒優惠88折、「大嬸婆食品」則推出祥龍獻瑞年菜10件組特價2880元(原價4680元)、「霽月肉鬆肉乾總舖」主打全品項任選4包85折，還有「阮的肉乾」消費滿千元，就可以100元加購脆片肉乾(原價200元)等。另凡於活動現場任選兩家消費不限金額，憑發票或收據到大會服務台即可參加好運龍來抽獎活動。

與以往不同的是，之前經發局辦理新北年貨大街，皆以新北各地產品為主，這次包含食品、年菜、禮盒、用品，都在年貨大街裡一應俱全。同時新北行動支付也加碼好康活動，凡下載行動支付APP「NewTaiPAY」，並至現場掃描專屬QRcode，即可獲得限量100元優惠券，數量有限換完即止。

此次現場也提供限量買1送1及全品項9折等優惠，另外於活動現場任兩家消費，不限金額即可參加好運龍來抽獎，獎項包含提供價值1200元的冠軍蛋黃酥禮盒等多項好禮，歡迎大家來輕鬆採買享好康。