動感創意又新潮 台中「Party All Night 龍」燈區展現年輕感

2024中台灣元宵燈會將於2月16日登場,位於水湳中央公園的會場預計打造8大主題燈區,其中由市府民政局主導的「Party All Night 龍」燈區,特別邀請國際藝術大師洪易量身打造專屬派對圖騰,並集結全市29區地方特色花燈,串連三大互動燈組,堪稱最新潮、年輕且具創意。 民政局長吳世瑋指出,「Party All Night 龍」燈區內設三大場景互動燈組,包括有5米高巨型音響、4.5米高巨無霸派對耳機造型燈組,以及樂活DJ「Party龍」主題燈組及「龍好跳大舞池」等,並邀洪易打造象徵吉祥如意的專屬龍鳳盤藤特色圖騰串連,搭配搖曳灑落、繽紛多彩的花朵,充滿春節富貴、福氣感。 吳世瑋說,「Party All Night 龍」就代表著英文「Party All Night Long」,展現台中山、海、屯及市區的風貌與多元文化;主題燈組「龍好跳大舞池」有5米巨型音響、DJ台及螢光大舞池,並將由樂活DJ「Party 龍」在舞池引領群眾跟著音樂律動,營造台中夜晚歡樂、活潑的城市量能。 民政局指出,展區南側則有5米高巨型音響結合龍型拱門的「咚滋龍」入口意象,利用動感燈光的變化帶動現場氣氛;另北側有4.5米高巨無霸派對耳機,結合龍脊意象、泰雅族舞群燈組,燈會期間並將舉辦活動、贈送限量驚喜小禮。