國安基金持股15檔清單公開 靠台積電進帳83億元 但有3檔認賠砍

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【旺得富理財網 李宗莉】大賺百億高割離席！國安基金第8次護盤日前已在2023年12月25日風光退場，根據最新揭露的持股明細顯示，共計買進台積電、聯發科等15檔個股，其中以台積電貢獻83.18億元最多，貢獻近8成處分利益，而包括鴻海、玉山金、台化等3檔，卻是認賠殺出，合計虧損3091萬元，但整體投資報酬率仍上看2成。

在俄烏戰爭與通膨等利空夾擊中，國安基金2022年7月13日起進場護台股，2023年4月13日拍板退場，結束275天（合計181個交易日）的史上最長護盤任務，投入總金額545.08億元，為史上第3高，而國安基金在去年12月25日全數出清持股，獲利104.37億元。

國安基金昨（26）日揭露當次護盤持股明細，共買進15檔個股，其中近66%、358.63億元重押神山台積電，13%買進聯發科、7%買台達電，另買入廣達、鴻海及日月光投控等3檔科技股。

除持有6檔科技股，金融股方面，國安基金當次護盤敲進富邦金、國泰金、玉山金及中信金4檔，以及統一、台塑、南亞、台化、台塑化5檔傳產股。

國安基金當次護盤持有的15檔個股中，12檔最後有獲利，其中靠買賣台積電淨賺83.18億元最多，占當次護盤處分淨利近8成；其次是聯發科淨賺逾6.71億元，而買賣台達電也賺逾6億元。

至於3檔投資虧損的個股，分別為鴻海淨損近620萬元、玉山金淨損近754萬元、台化淨損1717萬元。