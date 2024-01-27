龔正：上海自貿區要為大陸加入CPTPP和DEPA試制度

大陸界面新聞報導，上海市十六屆人大二次會議27日上午閉幕後，上海市政府在世博中心藍廳舉行中外記者會，上海市市長龔正在答覆上海如何推動自貿區高水準制度性開放時表示，作為大陸全國首個自貿試驗區，中央始終支持上海大膽試、大膽創、自主改，推出了一系列重大的改革開放舉措，上海自貿區要為大陸加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴協定》DEPA試制度。 龔正說，特別是不久前大陸《全面對接國際高標準經貿規則總體方案》80條發布，賦予上海自貿試驗區及臨港新片區先行試點CPTPP和DEPA等規則條款的重要使命。上海將大力落實自貿試驗區提升戰略，率先構建與國際高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，加快打造國家制度型開放示範區。 「主要是兩方面任務，首先是為國家試制度。」龔正表示，CPTPP和DEPA哪些條款能全部接受，哪些條款是有條件接受，哪些條款接受了以後有一定風險，怎樣採取措施進行防範，在上海要全方位試制度。既加強邊境措施的對接，又加強邊境後的措施對接。在加強邊境措施對接方面，要爭取在關稅、市場准入等方面率先突破，促進商品、技術、資金、資料等要素跨境高效流動。在加強邊境後措施對接方面，要爭取在智慧財產權全過程保護、國企改革、政府採購、競爭中性等領域率先突破，努力營造公平、透明、可持續的發展環境。 龔正表示，另一方面，要為改革開放探新路。重點圍繞「三個貿易一個便利化」，就是貨物貿易、服務貿易、數位貿易和投資便利化，來開展更大程度的壓力測試。 貨物貿易的重點是拓展國際貿易單一視窗功能，持續提升通關效率；服務貿易的重點是深化電信、金融、醫療等領域開放，打造更具競爭力的全球服務貿易樞紐節點；數位貿易的重點是在安全可控的前提下，建設國際數據港，分級分類推動跨境的數據流程動；投資便利化方面，重點是完善跨國公司跨境資金的集中營運、國際再保險交易等方面的政策，著力構建科學、便捷、安全的投資管理模式。