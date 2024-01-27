美女與野獸！基隆正妹市議員拍「猛禽年曆」 行銷在地與公益

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身兼營養師的基隆市議員許睿慈兩年前競選時推出飲食指南寫真書，結合健康飲食與甜美外型一炮而紅，也順利當選。為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年她克服恐懼，與兇猛的鷹類們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合。民眾只要捐299元給「基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會」就能換限量年曆，相當搶手。

該款年曆民眾被形容是「美女與野獸」，因為有美女與猛禽的「衝擊組合」。許睿慈表示，老鷹是基隆代言動物，在基隆港上空總能看到大群老鷹盤旋的壯觀景象，因此她想推廣基隆觀光，特別找來「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，同時募款做公益，投注在照顧基隆獨居長者與弱勢婦幼。

許睿慈說，此次年曆拍攝貫穿基隆東岸文化觀光廊帶，從國門廣場到潮境公園都是取景地點。許強調，基隆近年推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」有成，串連海岸沿線文化歷史與自然生態景點，包括近日開幕的基隆塔也成城市新地標，讓基隆觀光更蓬勃，也希望能夠讓更多人看見基隆山海城市之美。

至於跟貴為猛禽不同鷹類合照是否會害怕？許睿慈笑說，一開始真的會怕，但拍攝現場都有專業的訓練師與攝影師協助，也讓她很安心，算是完成人生的一場小挑戰。訓練師也表示，猛禽生性靈敏、警覺性高，如果沒有相處培養感情，很難和平相處。

許睿慈呼籲，春節假期非常推薦大家來基隆走走，基隆除了遠近馳名的廟口小吃，還有獨特的山海港景、壯麗的海岸岩壁，仿佛「一秒就來到美國大峽谷」，搭配老鷹翱翔下，相當適合拍照打卡，也希望能有更多遊客來到基隆感受海岸自然生態之美。

民眾只要捐款299元給基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會，就可以獲得許睿慈的限量老鷹年曆。她也期許能為基隆市民打造完善高齡長者照顧環境、提供充足的失能獨居長者資源、促進更進步的婦幼權益環境、以及建構更完整的弱勢照顧福利體系，讓愛與溫暖能夠傳遞下去。