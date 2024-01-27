「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場

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由明昌國際工業鼎力支持成立的臺中市心善淵公益協會致力於發揮系統性的公益影響力，於2023年與公益團體自律聯盟攜手策劃第一屆「愛的韌性-幸福網羅」徵選計畫。該計畫提供獎勵贊助金給解決臺中地區社福需求的團隊。同時也安排了系列培訓課程及參訪小聚，與社福團隊攜手成長。

今(2024)年特別以展覽形式，透過文字、影像的敘事，以及美食試吃、主題短講等體驗，呈現8家獲選社福團隊的成果內容，與民眾分享他們的努力故事。展覽地點位於日治時期的臺中州廳官員宿舍（民生路老宅56-3），以歷史氛圍彰顯人文溫度。

臺中市心善淵公益協會張秋龍理事長表示，期望能持續陪伴社福團隊，讓他們專注於自身使命，進而讓臺中地區的生活更加美好，成為一座充滿愛的城市。而展覽當天有多場不同主題的體驗活動，例如：公益單位的自製美食試吃、主題短講等，歡迎民眾蒞臨展覽，認識更多關於愛的故事。

本次成果展覽內容討論變老、女性及脆弱三種議題，呈現8家獲選團隊在不同領域的解決方案。

 「逐漸老化的台灣」主題：壹零玖伍文史工作室透過權益資訊翻譯、中文教學協助外籍移工融入在台灣的異鄉生活；伯拉罕共生照顧勞動合作社結合部落生活，營造社區式的全方位照護；數位人道協會運用遠端科技與社區據點合作，著重預防性的保健課程，提升長輩們的健康知識。

 「女性的求職挑戰」主題：輔導婦女們朝向經濟自主，改善就業困境。台灣陽光婦女協會開發「籹·米香」食品，並輔導弱勢婦女學習製作、販售；臺中市大雅區原住民生活教育協進會成立「村籽家廚」料理品牌，鼓勵媽媽們運用自身廚藝發展新事業。

 「守護多元的脆弱」主題：幫助社會中不同的脆弱角落能夠被守護著。台灣露德協會長期陪伴愛滋/非法物質使用者，建立完整的社會支持，幫助他們走出外在壓力、自我質疑等種種黑暗；臺中市蓮心自強服務協會提出區域性的即期食品網絡，減輕團隊服務身障、低收入會員的家庭支出負擔；響響輔助科技協會協助有溝通障礙的人，能透過AAC輔具向外界發聲。