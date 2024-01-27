前往主要內容
工商時報LOGO

「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場

  • 工商時報 黃俊榮
「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場。圖／業者提供
「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由明昌國際工業鼎力支持成立的臺中市心善淵公益協會致力於發揮系統性的公益影響力，於2023年與公益團體自律聯盟攜手策劃第一屆「愛的韌性-幸福網羅」徵選計畫。該計畫提供獎勵贊助金給解決臺中地區社福需求的團隊。同時也安排了系列培訓課程及參訪小聚，與社福團隊攜手成長。

今(2024)年特別以展覽形式，透過文字、影像的敘事，以及美食試吃、主題短講等體驗，呈現8家獲選社福團隊的成果內容，與民眾分享他們的努力故事。展覽地點位於日治時期的臺中州廳官員宿舍（民生路老宅56-3），以歷史氛圍彰顯人文溫度。

臺中市心善淵公益協會張秋龍理事長表示，期望能持續陪伴社福團隊，讓他們專注於自身使命，進而讓臺中地區的生活更加美好，成為一座充滿愛的城市。而展覽當天有多場不同主題的體驗活動，例如：公益單位的自製美食試吃、主題短講等，歡迎民眾蒞臨展覽，認識更多關於愛的故事。

本次成果展覽內容討論變老、女性及脆弱三種議題，呈現8家獲選團隊在不同領域的解決方案。

 「逐漸老化的台灣」主題：壹零玖伍文史工作室透過權益資訊翻譯、中文教學協助外籍移工融入在台灣的異鄉生活；伯拉罕共生照顧勞動合作社結合部落生活，營造社區式的全方位照護；數位人道協會運用遠端科技與社區據點合作，著重預防性的保健課程，提升長輩們的健康知識。

「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場。圖／業者提供
「愛的韌性-幸福網羅」計畫成果展 1／27在臺中州廳官員宿舍登場。圖／業者提供

 「女性的求職挑戰」主題：輔導婦女們朝向經濟自主，改善就業困境。台灣陽光婦女協會開發「籹·米香」食品，並輔導弱勢婦女學習製作、販售；臺中市大雅區原住民生活教育協進會成立「村籽家廚」料理品牌，鼓勵媽媽們運用自身廚藝發展新事業。

 「守護多元的脆弱」主題：幫助社會中不同的脆弱角落能夠被守護著。台灣露德協會長期陪伴愛滋/非法物質使用者，建立完整的社會支持，幫助他們走出外在壓力、自我質疑等種種黑暗；臺中市蓮心自強服務協會提出區域性的即期食品網絡，減輕團隊服務身障、低收入會員的家庭支出負擔；響響輔助科技協會協助有溝通障礙的人，能透過AAC輔具向外界發聲。

相關新聞

您可能感興趣的話題

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

  2. 領錢好過年 9筆給付這2天發放 最高近10萬

  3. 勞保基金破產倒數！ 今年再挹注破千億預算 1月已入帳300億

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。