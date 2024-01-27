群益證引領程式交易浪潮 贏家股神論壇親授獲利4,500萬心法

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群益金鼎證券於2023年舉辦實單交易競賽，歷經半年的激戰，以最高獲利4,500萬元奪得總冠軍，更有參賽者獲利率超過110％，精彩成績為競賽畫下完美句點，群益證券也於27日舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」，邀請十大股神出席領獎，現場發出近百萬獎金，更有兩名「千萬股神」、兩名「百萬股神」不藏私與現場400名聽眾分享投資心法。

除有股神分享外，群益證券也以宏觀角度分析總經全局，由群益投顧總經理范振鴻為所有投資人解析2024全球趨勢展望，加上風水命理大師陶文分享龍年開運秘訣，操作、總經、開運一把抓，參與民眾反應熱烈、收穫滿滿。

群益證券總經理李文柱表示，「群益創造贏家，也希望贏家都在群益」，程式交易組如此熱門有兩個原因，首先，程式選股、交易日趨熱門，但台灣證券市場很少有專門為程式交易設立的比賽。

其次，程式交易客戶最重視的就是「速度」和「穩定性」，群益每年斥資上億升級系統設備，同時打造群益的「光速資訊團隊」提供頂尖技術與設備，如全面升級白金版Speedy和FixTrade交易系統、建置「FPGA」加速硬體提供微秒級行情、開發全新預風控MIT觸價單，要為客戶打造極速交易體驗，助攻投資人在市場上贏得先機，種種優勢使群益成為程式交易使用者的優先選擇。

群益證「股神交易爭霸戰」為實單交易競賽，是2023年市場唯一舉辦「實單」交易競賽的券商，全程真金白銀比拚，更首次將競賽細分為程式組與數位組，吸引許多程式交易高手報名切磋。競賽勝出的股神，獲利金額受正規券商背書而極具權威，因此當競賽股神將現身分享消息一公開就備受注目。

他們有些為程式交易界的權威人士，有些是隱藏幕後的素人高手，還有依靠學生時期存下的50萬，白手起家的少年股神，受群益證邀請而大方傳授經驗與秘訣。股神們使用軟體多元，從使用程式串接群益API，到群益超級贏家、群益掌中財神全球通APP、XQ全球贏家等軟體皆有，不論習慣何種下單方式的民眾，都可以從中找到適合自己的心法。

活動現場分享內容豐富，股神傳授寶貴觀點，內容約可分為四大亮點，第一、如何選股較有機會獲利，股神更憑藉自身20多年交易經驗，整理出選股三步驟；第二、若本金有限，周轉率對小資金放大的重要性；第三、總冠軍更告誡，交易過程中應該對不在預期內的獲利要恐懼，「因為今日不如預期的賺錢，將醞釀下次不如預期的大賠錢」；第四、程式交易的重點在於邏輯、想法及汰弱留強。同時也不藏私提供，是使用群益證何種資訊資源來幫助獲利，種種觀點，讓現場民眾受益無窮。

針對無法到場參與活動的民眾，群益證更貼心準備「新春開運錦囊」，內包含五位股神現場分享及會前完整採訪、群益投顧總經理范振鴻的2024展望報告、易經風水命理大師陶文的龍年開運秘訣，操作、總經、開運一把抓，會後將公布於群益證官網，歡迎開戶索取。