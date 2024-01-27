「蜜棗王」名不虛傳！高雄大社農友陳清良全國評鑑再度稱霸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄是全台蜜棗的第一產地，由農業部高雄區農業改良場舉辦的「2024全國棗優質管理果園評鑑」結果出爐，大社區農友陳清良勇奪冠軍（獎金5萬元及獎座），其他包括亞軍（獎金3萬元及獎座）、季軍（獎金2萬元及獎座）、優良獎及果品優選（5000元及獎座）等全部20組獎項，均由高雄市農友囊括，成果斐然。

此外，由高雄農改場同時舉辦的「2024全國蓮霧優質管理果園評鑑」，六龜區農友馬明德獲得果品優選，為高雄首位獲獎的蓮霧農，實屬不易。

全國蜜棗評鑑結果，大社區農會共獲得冠軍、亞軍、優良獎及果品優選7人、燕巢區農會榮獲季軍、優良獎及果品優選組10人、岡山區農會優良獎及果品優選2人、六龜區獲得果品優選1人。

其中冠軍「蜜棗王」陳清良一直以來就是蜜棗競賽得獎的常勝軍，今年稱霸「蜜棗王」寶座，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術皆獲得評鑑委員青睞，獲得5萬元獎金及1個獎座。

今年蜜棗評鑑有來自台南、高雄、屏東等73組參賽，評鑑內容包括果品品質與田間管理技術優劣兩階段綜合評比，不僅需要注重果品品質，更要落實田間作物健康管理措施。

第一階段果品評鑑係依外觀、重量、糖度、口感及安全進行評比，選出12名入圍者進入第二階段果園管理措施評比，果園必須符合健康管理為原則。

所有參賽蜜棗須於賽前抽樣送請農業試驗所以生化法進行農藥殘留檢測，倘若檢測不合格即喪失參賽資格。

「蜜棗王」陳清良曾於2018年獲得冠軍，今年再度榮登寶座，參賽蜜棗品種為高雄12號珍愛，平均果重達6兩，口感清脆多汁並通過產銷履歷驗證，他表示，利用不同品種特性錯開產期，同時分散人力需求，有效管理果園才能維持蜜棗品質。

高市府農業局表示，農業局積極推動安全農業，並輔導高市蜜棗生產，其肉質脆、甜、細緻、營養價值豐富、狀似小青蘋果，更是全國評鑑常勝軍，歡迎全國民眾新春年節多多選購「高雄首選蜜棗」禮盒，漂亮又好吃的高雄蜜棗作為伴手禮，吉利討喜，讓每個家庭都甜甜蜜蜜過好年。