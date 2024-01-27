公所與寺廟聯手送暖4年不間斷！發150萬小紅包500戶受惠

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林口區公所今（27）日與竹林山觀音寺合作舉辦年節關懷活動，將視個案家庭狀況，分別發放3000元及2000元的慰問金，預計發放總金額150萬的歲末年終關懷小紅包，同時也發放新北市長侯友宜的「吉龍舞春」春聯，總計將有500戶弱勢家庭受惠，這也是區公所與竹林山觀音寺連續第4年舉辦歲末關懷活動。

林口區長廖武輝表示，竹林山觀音寺自2021年起，每年農曆春節都會針對林口地區低收、中低收入會發放年節紅包，今年也依循往例，連續第4年舉辦，在農曆年前，根據公所列冊關懷對象寄送發放通知，公所今年也特別設計「龍騰福滿 獅武迎春」紅包袋，更安排竹林山觀音寺觀音佛祖香火加持與祈福，要讓市民度過一個幸福豐足的農曆春節

竹林山觀音寺為當地信仰中心，廖武輝說，感謝廟方全體董監事對於關懷弱勢的活動大力協助，希望這些愛心能夠讓需要幫助的家庭，可以感受到社會的溫暖，也能度過一個溫馨的農曆新年。

竹林山觀音寺常務監事蔡煌明表示，去年因為國際情勢和物價通膨讓大家有點悶，希望今年龍年到來讓景氣龍年大發，大家攏有春，竹林山觀音寺自大年初一到年初九每天上午9時至12時在香客大樓備有平安麵，歡迎各界農曆春節期間前來向觀音佛祖祈福走春。

現場除了受助家庭前來領取，部分安置在社福機構的個案，也經過公所聯繫機構社工或在地的里長協助領取發放，協助安置個案領取的陳社工表示，這筆經費可以讓安置在機構的長輩年前添購一些衣服和長輩喜歡的零食，讓長輩過一個快樂的新年。