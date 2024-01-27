2024新年新氣象，龍年遊農村，好運龍宗來

新春龍來報，龍年樂逍遙！因應2024春節旅遊特輯，農業部農村發展及水土保持署臺中分署特別以中苗農村「七龍珠」，龍年新春旅遊作戰攻略，以7條主題遊程、11處休閒農業區、13家特色在地餐食、9家精選酒莊以及中苗特色30處景點店家，不管是迎春祈福、走春踏街、泡湯舒壓「龍宗包在這裡」！

龍年輕鬆遊農村，掌握七大龍珠作戰攻略！

陳榮俊分署長表示，今年特別安排七條主題遊程，其中包含了「中苗好神團，祈求平安龍宗來」、「砂埔鹿部落湯泉，放鬆、解憂龍總包」、「松鶴部落湯泉，疲勞、壞運龍麥來」、「中苗農藝傳千里，錢程萬里龍乎你」、「苗栗古道沐身心，強身體健龍貿喜」、「臺中花鄉露營趣，闔家其樂又龍龍」、「中苗特產買伴手，龍華富貴拿在手」以主題遊程的方式讓民眾透過迎新春路線走讀臺中及苗栗的農村，從休閒農業區吃到田媽媽、從部落體驗進到溫泉泡湯，每條遊程搭配DIY手作活動，讓好運龍留在手。

臺中分署推出地酒文化之旅，農村製酒技術驚艷

陳榮俊分署長補充說明，台灣國內旅行市場常見模式都是搭上遊覽車後四處走馬看花、趕行程，從疫情爆發後旅遊的市場一直不斷地改變，現在已發展到個人化、精緻化的深度旅遊，旅遊的記憶點不再是今天走了幾個景點、看過多少無料的景區，而更重要的是心靈上的感受及在地文化的體驗，而這正是農村水保署積極推動「主題農遊」的初心，結合中苗地區各農會酒莊推出農村酒莊的「地酒旅行」。何謂地酒旅行?「地」字既含地理及在地原物料的特性，也包括由釀酒師、傳統、技術、酵母所蘊含的酒藏個性，如臺中大安農會酒莊，為了讓在地的白蘭地、葡萄酒擁有豐富且多層次的口感，釀酒師研習日本燒酎之製作技術，特別使用當天現採黑后葡萄並引進法式釀造設備，從破碎除梗→發酵→過濾→殺菌→成品，所有過程完全依照法式正統蒸餾工法，大安農會酒莊釀造屬於台灣的「在地酒」，釀造出了台灣本地獨特的酒香，遊客不僅能參觀酒藏、與釀酒師交流、品味地酒文化，還可光顧在地產業等，以及霧峰農會酒莊去年舉辦的「戀戀台灣清酒吧」活動，活動以浪漫復古為主題，結合台菜風味料理，搭配酒莊經典清酒饗宴，在專業釀酒師解說及霓虹燈光營造的浪漫氛圍中，彷彿帶領現場遊客回到台灣的璀璨年代，目前這8款美酒都可以在霧峰農會酒莊品酒及購買。

走讀谷關閱覽德芙蘭休閒農業區，泡湯旅遊泰好玩！

春節冷颼颼，不如上山來泡湯暖心也暖身，在谷關除了可以走覽谷關七雄、明治老街，更可以到德芙蘭休區體驗松鶴部落的原民旅遊，松鶴部落，泰雅地名為「德芙蘭」，意思是土壤肥沃水源充沛、適合人居住的地方，日治時期後當地種植大量的五葉松，又有白鷺鷥在大甲溪覓食，遠看就像白鶴飛舞，因此更名為「松鶴」。松鶴部落為了讓更多人認識泰雅文化，同時了解谷關的好玩之處，一群泰雅青年返鄉，不但努力復興泰雅文化，更當起了在地導遊，設計「泰好玩獵人體驗營」，希望讓更多人能深入部落體驗與尊重不同的文化，泰好玩團隊設計各種遊程及闖關遊戲，帶領民眾到「握著工藝坊」DIY口簧琴，天氣好時還可以體驗走泰雅獨木橋、設陷阱或體驗DIY射箭，希望藉由深度旅遊，帶給遊客不同體驗。

《農村水保署臺中分署》提醒您

《一、酒後不開車，安全有保障。二、飲酒過量，害人害己。三、未滿十八歲禁止飲酒。》