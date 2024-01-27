這地方年味最濃！2萬盞紅燈籠高掛街頭

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花蓮每年農曆春節，都掛起大紅燈籠妝點城市夜景，入夜後的燈籠，透過跨燈及串燈等多樣形式點亮街景，營造歡樂喜氣氛圍。今年2萬盞紅燈籠已高掛，配合太平洋燈會龍年燈會，即將點燈，同時在花蓮火車站前新春布置，除了紅燈籠、爆竹，特別增加農曆春節版的千層鏡，站前紅面鴨也換新，用喜氣溫馨迎遊子、遊客到花蓮過新年。

迎接新年，花蓮縣府今年舉辦「花蓮太平洋燈會」2月3日晚間7時，在花蓮太平洋公園南濱段登場。今年龍年燈會，主燈邀請策展人、花蓮子弟的林昆穎藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，策劃製作「雲龍戲珠」動畫，結合水幕雷射動畫展現「雙龍戲珠」的特效畫面。

燈會主視覺則由「設計教父」陳俊良操刀設計「得天獨厚．躍龍門」以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨，呈現花蓮得天獨厚的自然和人文，獨占台灣鰲頭的意象。

同時遍佈縣內13鄉鎮市主要街道的2萬盞大紅燈籠，已掛起準備點燈。

花蓮火車站前的新春布置也已搶先完成，除了運用設計教父陳俊良所設計的太平洋燈會主視覺，並加上大紅燈籠及爆竹、元寶以彰顯年節喜慶氣氛外，更增加千層鏡，以層疊的效果展示「歡迎回花蓮Make yourself home in Hualien」字樣。

此外，火車站前的花蓮觀光大使紅面鴨，也換成由旅英的花蓮在地藝術家優席夫繪製的「微笑的鴨子」在入口處迎接遊客，縣長徐榛蔚歡歡迎大家龍年來花蓮走春過好年。