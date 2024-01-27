黃色小鴨旋風再起 承億酒店推搭遊艇近距離欣賞

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黃色小鴨睽違10年再度回到高雄，飯店業者也趁著這波小鴨旋風推出相關活動，高雄承億酒店於27日集結亞洲新灣區「三項之最」迎接黃色炫風，包括「最美飯店」與「最美台灣小姐」共乘私家遊艇以最近距離欣賞黃色小鴨，成為高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店。配合高雄今年「冬日遊樂園」活動於1月27日至2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨。

2013年曾風靡全台弗洛倫泰因．霍夫曼創作的巨型藝術品「黃色小鴨」（Rubber Duck）於港都掀起一陣黃色旋風，睽違10年將再次蒞臨高雄!而位於亞灣區核心位置的「全台最美飯店冠軍——高雄承億酒店」可遠晀高雄港、旅運中心，自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池更可直接欣賞到黃色小鴨，成為本次黃色小鴨重回高雄港的最熱門飯店。

搭上本次黃色小鴨炫風，承億酒店的私人遊艇也悄悄到港，未來將作為專屬海上交通工具行駛在高雄港灣，承億酒店總經理戴淑玲表示，高雄承億酒店以亞洲新灣區的文化客廳為主題，以台灣式的親切與熱情來接待每位遠道而來的旅客，我們不斷在思考如何創造更趣味的旅遊體驗，自2022第三季開幕營運1年後，最近剛收穫五星級評鑑確認，很榮幸能以五星級飯店之姿打造自家遊艇，為旅客創造非凡的體驗。

高雄承億酒店此次趁勢推出「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得2隻泡澡小鴨玩具，還能獨家搭乘承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式房6,600元起，賞完小鴨可以再到承億酒店24樓高空無邊際泳池RAR BAR享受「港城故事」調酒（依房型人數提供）。

高雄承億酒店27日也邀請第十二屆台灣小姐后冠林沛瑢領銜其他9位獲獎人，於24樓高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀表演，還有引人注目的緬甸小姐同時也是2023世界美顏小姐冠軍Thant Khaing Zar、2023國際小姐台灣代表王韻雅以及2023全球小姐台灣代表駱嫣，一同共襄盛舉體驗承億酒店特別準備的小鴨造型泳圈推廣飯店內黃色小鴨專案及小鴨造型甜點，走秀活動現場充滿熱情洋溢氣氛。

為讓旅客更沈浸式體驗黃色小鴨魅力，25樓「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，每組880元＋10％，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨應援活動，於1月25日至2月25日凡來店單筆消費滿300元，即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。

承億酒店秉持著「以旅行目的地」為題，繼續延伸島鏈計畫，此次透過黃色小鴨炫風搶先亮相飯店專屬遊艇，據悉此艘承億酒店遊艇最新計畫為服務承億酒店房客與俱樂部會員，乘坐專屬遊艇敞徉西子灣日落並去旗津大啖海鮮，亦可在遊艇上舉辦私人派對及餐宴，承億酒店將遊艇計畫鎖定國際頂級高端自由行及高雄在地潛在客戶，並預計與承億集團旗下Villa新品牌曇系列-聽琉嶼合作，未來將展開高雄港與小琉球的「南台灣跳島之旅」，本次搶先結合黃色小鴨炫風做熱身活動也是預告2024年承億酒店會展開更多私家專屬遊艇相關活動與遊程，要拉開與同業競爭的服務內容差異化，期待旅客入住承億酒店沈浸式的深入感受高雄港灣之美。