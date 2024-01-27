高雄大遠百邀大師揮毫 滿額發票可免費索取春聯

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農曆新年將至，不少人家中會張貼春聯，高雄大遠百在27日舉辦「新春名師揮毫送墨寶」，邀請擁有20年書法經驗的專業書法老師梁安華及王東雄蒞臨揮毫，民眾憑消費滿額發票至2樓中庭免費索取。2月1日至2月29日止，於一樓藝文特區同場加映「龍騰虎躍迎新春•名師揮毫書墨展」，由梁安華及王東雄2位老師帶來多幅精美書墨創作，歡迎民眾一起來感受年節熱鬧氛圍，邁向嶄新的1年。

高雄大遠百表示，喜氣的春聯是過年必備的幸運物，特別在年前辦理揮毫活動，希望能讓民眾都可以得到名師的春節祝賀，為住家增添光彩。書法老師梁安華老師「華哥」表示，民眾最喜歡的春聯大多都是正楷或行書，像是「恭喜發財」、「新年快樂」或「開工大吉」，都有很多人索取，偶爾也會有人別出心裁，想要跟生肖應景的春聯，他也都會滿足大家的心願。高雄大遠百進一步表示，書法是傳統文化，透過辦理活動也讓更多人認識，除了把傳統文化保存下來，也讓家家戶戶都能在新年點綴上最應景的吉祥祝賀，在新的1年平安順遂一整年的好寓意。

近期許多民眾也忙著採買年菜、年貨、年禮等，遠東百貨「2024春節禮品專刊」網羅眾多年菜、年節禮盒，不論是法式、日式和台味道地聞名美食，嚴選超過300多樣應景年菜、精選伴手禮、零食茶點等，提供民眾多元的商品選擇，陣容龐大，早鳥預購還可享雙重優惠，不論是送禮自用，都能送得體面大方、皆大歡喜，指定期間選購春節專刊商品2組以上可享95折優惠、持HAPPY GO卡過卡購買單筆滿1,200元送100元美食餐飲抵用券1張，民眾只要來一趟高雄大遠百B1F異國食品館即可採買春節團圓所需年菜及各式美食，讓您輕鬆過好年。

同時，高雄大遠百為讓民眾搶先入手新年走春服飾、配件等行頭，自即日起至2月6日止推出「歲末酬賓」優惠活動，祭出百貨服飾當日滿5,000元送350元、保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1,000元，還有HAPPY GO Pay獨家優惠於全館當日單筆刷滿5,000元送200元；更可再搭配9大銀行指定信用卡全館單筆分6期刷滿6,000元送200元；配合9大銀行指定信用卡於數位3C、無印良品單筆分6期刷滿1萬元送500元，實質回饋高達5％，讓大家輕鬆採購年節應景商品。