《基金》元大投信再進軍高股息ETF 00940 將於3/11開募

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【時報記者任珮云台北報導】元大投信於1月26日取得臺灣證券交易所同意募集元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940) 。

國內ETF發行龍頭元大投信，具備業界指標級0050、0056發行經驗，針對市場趨勢與產品差異性，再推出首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF-「元大臺灣價值高息(00940)將於3月11日展開募集。

元大投信發行ETF經驗超過20年，旗下擁有包括國內首檔ETF 0050、國內首檔高股息ETF 0056的多檔千億級ETF，至今年1月25日ETF資產管理規模達1.23兆，為市場第一，本次推出「元大臺灣價值高息(00940)」是繼2017年發行元大台灣高息低波(00713) 、2019年發行元大臺灣ESG永續(00850)後，再次募集台股ETF。

針對高股息ETF市場蓬勃發展，存ETF投資人數直線攀升，元大投信針對產品差異性，將00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

00940追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，且每年5月初與11月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。元大投信指出，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去五年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%。

元大投信指出，00940除具備價值投資特色，追求高CP值成分股標的，月配息加上發行價10元設計，更追求讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。

元大投信提醒，選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。