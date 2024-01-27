上海今年經濟增長目標約5％ 聚焦營商環境改善與金融開放

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上海市市長龔正27日表示，今年全市經濟增長的預期目標為5％左右，實現這個目標當局還是有信心的；上海將實施新一輪營商環境改革，初步安排150項改革措施。

龔正指出，將加快「五個中心」建設作為主攻方向，突顯增強輻射帶動作用；二是把深化改革開放作為關鍵一招，更好地發揮國家重大戰略任務疊加的優勢；三是供需兩側發力，深化供給側結構性改革。

龔正指出，初步安排了150項改革舉措，重點在「兩降一減」上持續發力。一是降門檻。深入清理妨礙要素市場配置的隱形門檻與壁壘，在市場准入、要素取得、權益保障等方面，推出更多創新舉措，促進各類經營主體公平競爭。二是降成本。突出土地、融資、物流、用工等各方面政策集成發力，進一步幫助企業減負增效，尤其是落實好國家出台的結構性減稅降費政策，讓企業輕裝上陣。三是減跑動。

金融方面，龔正指出，開放是上海最大的優勢之一，實施高水平金融對外開放一直是上海的重要任務和增強競爭力、影響力的關鍵所在；將在中央金融機構和金融管理部門的指導下，穩步推進金融開放先行先試。

其中浦東新區、臨港新片區等重點區域，開展更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推動跨國金融業務。還會拓展雙向開放成果，加大對共建「一帶一路」的金融支持，吸引更多外資金融機構來滬展業。