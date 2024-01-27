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苗栗縣長頒47個寄養家庭認證書 老幹新枝同努力照護幼童

  • 中時即時 謝明俊
苗栗縣目前有47個寄養家庭，27日齊聚一堂，由苗栗縣長鍾東錦頒發認證書。（謝明俊攝）
苗栗縣目前有47個寄養家庭，27日齊聚一堂，由苗栗縣長鍾東錦頒發認證書。（謝明俊攝）

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苗栗縣許多受虐兒童需要寄養家庭協助度過人生最難過時期，今年共有47個寄養家庭通過認證，其中有5個新加入的年輕新血輪，也有長達20年以上的寄養家庭，苗栗縣長鍾東錦27日上午親自頒發認證書，感謝47個充滿愛心的寄養家庭爸爸、媽媽們，共同來照護不幸孩子度過難關。

苗栗家扶中心從1986年起接受苗栗縣政府委託辦理寄養安置服務，在縣內招募並訓練一般家庭，使其成為符合照顧受虐兒少的寄養家庭，讓遭受不當對待的兒少，在受傷時，有個避風港可以繼續安心成長。

寄養家庭每年需完成規範時數的訓練課程，並透過年度審查機制才可獲頒許可證書，由於多數接受家外安置的兒少，其身心及行為議題普遍不易照顧，以去年苗栗縣內安置的75名兒少中，特殊兒少(包含身心障礙、注意力缺失、過動疾患、發展遲緩、腦傷等)高達46.5％，顯見寄養家長不僅要有愛，更需要專業知能以因應特殊兒少的需求。

經過苗栗家扶中心認證，今年共授予47戶家庭成為2024年許可合格的寄養家庭。其中2戶寄養家庭魏大江、陳秀貴大婦，朱益文、楊士媛夫婦因已服務屆滿15年，獲頒資深表揚榮耀。

今年47戶寄養家庭中，有5戶是新增寄養家庭，於去年結訓，職業包含心理諮商師、保母人員、學校教師等，讓寄養團隊增加服務量能。

另有5戶資深寄養家庭服務超19年以上，同樣由鍾東錦頒獎表揚，最資深的王淑霞有25年服務經驗，林坤城和施碧滿夫婦也連續服務23年，都是令人敬佩的寄養爸媽。

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