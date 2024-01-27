元大首檔月配息ETF 親民價10元開募 網獻策搭這2檔成「周周配」

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【旺得富理財網 李宗莉】國內投信龍頭元大投信殺進月配息ETF市場，00940（元大臺灣價值高息）將在3/11展開募集，且發行價僅10元超親民，引發網友討論。有網友笑稱10元就能儲值台灣價值怎麼輸，還有人建議可與00929（復華台灣科技優息）、00939（統一台灣高息動能）等2檔搭配，由於3檔分別在月初、月中與月底發放股息，存股族周周領息不是夢。

擁有發行ETF逾20年經驗的元大投信，旗下擁有多檔千億級ETF，包括國內首檔ETF 0050（元大台灣50）、高股息ETF 0056（元大高股息）等，至1月25日止的ETF資產管理規模達1.23兆，為市場第一，最新推出的00940，是繼2017年發行00713（元大台灣高息低波）、2019年發行00850（元大臺灣ESG永續）後，再次募集台股ETF。

為突顯產品差異性，00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，納入收益平準金設計，成分股1年兩調，預計分別在5月、11月進行調整審核。

根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去5年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%，元大投信也提醒，選擇高股息ETF時，除應注意配息率與標的指數息率差異是否過大，還要留心配息率不代表報酬率、配息金額會自ETF淨值扣除等變動因素。

對於龍頭券商加入月配ETF戰場，引發PTT股板網友討論。有網友分析，發行價僅10元，確實適合小資族輕鬆存，但也有人認為選股邏輯仍是以科技股為主，與其他月配ETF大同小異。

另有網友點名包含00940在內的3檔月配ETF，其中00940是月初領息，而00929、00939各為月中與月底領息，若3檔組合起來，存股族周周領息不是夢。

還有網友對00940的中文名稱很感興趣，笑說名為台灣價值怎麼輸、可以歐印了吧；還有網友認為，不如乾脆直接買元大金股票，當股東穩賺水錢，好像也不錯。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。