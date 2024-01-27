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中國金融現況？ 美財長葉倫：中方稱銀行體系運作良好

美國財長葉倫最新表示，中國方面稱其銀行體系運作情況良好。圖／美聯社
美國財長葉倫最新表示，中國方面稱其銀行體系運作情況良好。圖／美聯社

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在房地產風波等事件影響下，外界關注中國金融機構當前運作狀況與風險，美國財長葉倫最新表示，中國方面稱其銀行體系運作情況良好。

葉倫指出，美財政部官員較早時與中國財政部官員開會，期間中方官員表示中國銀行體系運作情況良好。雙方花費很長時間討論中國經濟現況，她看不到美國經濟在現階段會由於中國經濟表現、而出現重大波動的可能性。

市場關注在房地產危機爆發後，中國金融體系的情況。中美金融工作組第三次會議於1月19日及20日在北京舉行，雙方討論一系列金融與經濟合作議題。

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