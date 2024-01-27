喜迎龍年 板橋林家花園與板橋區公所贈免費春聯

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迎接龍年，國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）28日舉辦「福運龍來·龍年春聯喜相贈」活動，民眾可於至服務台領取號碼牌，免費兌換七字春聯或四字春聯及斗方；板橋區公所則於1月30日至2月1日舉辦「龍耀板橋．揮毫迎新春」活動，邀請書法名家，在公所六樓大禮堂現場揮毫，贈送龍年春聯。

新北市文化局張䕒育局長表示，2024新北文化走春「龍在一起」象徵新年人人團圓，福氣聚龍而來的吉祥涵義，邀請民眾與親朋好友一起來新北留下美好的回憶。

新春揮毫為板橋林家花園年度盛事，28日下午2時至4時，於定靜堂舉辦「福運龍來·龍年春聯喜相贈」活動，工於書法的志工老師下筆矯若游龍，運筆氣勢從容有勁，總是吸引遊客駐足欣賞，民眾可於當日上午11時至服務台領取號碼牌，免費兌換七字春聯或四字春聯及斗方，限量100份。

板橋區公所另於1月30日至2月1日舉辦「龍耀板橋．揮毫迎新春」活動，特邀「醉墨軒書會」書法名家，在公所六樓大禮堂現場揮毫，贈送龍年春聯。

此外，林家花園從大年初二起（2月11日）陸續推出2024林園新春系列活動-龍騰迎新春，帶來舞龍開春、扯鈴及馬戲表演、易經流年批算、音樂饗宴及手作體驗課程，今年新春活動更延續至2月24日「元宵節」，特別推出夜賞林園變裝趣，提燈猜謎拿好禮活動。

春節期間入園參觀，只要拍照打卡或完成指定任務，就可以兌換限量好禮以及參加文創品抽獎活動，並可逛汲古書屋文創商店，消費滿666元贈送龍年手工糖果。