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中美高官近日將討論吩坦尼問題

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路透引述知情人士報導，中美官員預計近日於北京會面，討論打擊吩坦尼（fentanyl）流入美國的問題。

報導指出，中國國家主席習近和美國總統拜登會晤時，雙方同意加強阻止製造吩坦尼的前體化學品流出中國。報道指出，這些化學品通常被墨西哥的毒販混合製成吩坦尼，再偷運到美國。

中國公安部長王小洪1月10日與美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）有進行過視訊會議，雙方討論在關鍵執法議題上合作的重要性，包括增加資訊分享並加強化學出口標準，打擊吩坦尼等合成藥物的非法流通。

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