群益投顧：美股H1衝、H2震盪 「川普投顧」若當選有望助攻

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群益金鼎證券27日舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」，除邀請競賽獲獎者不藏私分享投資心法外，群益投顧總經理范振鴻也加碼為投資人解析2024全球趨勢展望，直言美股今年上半年看旺，總經數據仍是牽動股市發展的重要因素；至於台股則與美股緊密連結，有望在企業獲利及降息預期帶動下，維持偏多態勢。

范振鴻點出，目前美國正處於重量級財報的密集公布期，尤其下周將是美股四巨頭公布財報的高峰，但有鑑於相關企業股價財報公布前已提前上漲一大段，若財報公布後股價無法延續上漲動能，則美股可能短暫轉趨震盪，惟隨財報季告一段落後，美股行情又將再度轉向由總經數據主導。

美國2月底即將公布的1月核心PCE年增率有機會將自2.9％降至2.2％，范振鴻分析，這意味著美國通膨指標下滑速度遠較市場預期的更快，很快就有機會降至美國聯準會目標的2％，另1月CPI年增率也將降至2.7％，以目前的情況研判，5月降息機率高。

而展望2024年美股，范振鴻直言，美股已走了長達一年半的多頭，研判今年「整年也都會是多頭」，惟研判上半年表現會比較強，建議投資人把握獲利機會，下半年行情則會較為震盪；主因下半年核心PCE數據可能出現反彈、至2.7％～2.8％，在目前市場已領先反映對今年降息1.5％的樂觀預期下，一旦通膨數據轉升，市場擔憂聯準會再度被迫升息的擔憂又可能浮現，牽動股市發展。

至於年底美國總統大選對美股的影響，范振鴻則分析，前總統川普在前次在任時間就已數度抨擊聯準會主席鮑爾將美國利率維持在過高水準，因此，研判若目前民調居領先地位的川普本屆順利當選，則2025年市場降息預期會可能會更加強烈，形成「助攻美股」的效果。

另外，針對2024年債市策略，因根據過去經驗統計，聯準會暫停升息的前一年，債券殖利率將持續受到經濟數據波動與降息預期牽動，維持高檔震盪，升息後一年，經濟數據疲弱與降息預期升溫下，殖利率將呈現下滑；故不論2024年降息幾碼，范振鴻建議，投資人可逐步將資金逐漸轉向中長期公債，一旦聯準會如預期降息，將可賺取更高的資本利得。