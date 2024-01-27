台東家扶辦兒權市集　台東市新生兒補助加碼

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成立55年的台東家扶中心在蛋糕公園舉辦「5力5wa，有你有我」兒權愛市集活動，宣導聯合國兒童公約5大兒童基本權利，台東家扶中心主任鍾澤胤表示，家扶中心針對主題設計闖關遊戲，將兒童權利融入遊戲中，還有跳蚤市場、手作商品及新鮮蔬果等商品特賣會。

活動由土坂文化實驗小學古謠隊演出揭開活動序幕，大會主席台東家扶扶幼委員會主委劉清三與家扶基金會董事林永發，台東市長陳銘風、社會處長陳淑蘭等多人手持澆花器灌溉蘋果樹，象徵各界資源挹注。

台東家扶中心也有5位兒少代表手拿蘋果，呼應了兒童權利公約所保障的兒童基本權利：生存發展權、受保護權、健康權、教育與遊戲權及社會參與及表意權。現場設置集愛牆，民眾可透過文字表達自己的想法、支持兒童權利，同時期盼社會大眾友善對待兒少。

此外，台東縣政府今年1月1日起提高生育津貼，第1胎補助4萬元、第2胎4萬5000元、第3胎起每位5萬元。陳銘風說，台東市公所也同步加碼發生育津貼，凡是戶籍在台東市的寶寶，第1、2胎加5000、第3胎以上加1萬，鼓勵大家多生小孩。

鍾澤胤說，台東家扶55年很感謝每1位關心扶幼工作的朋友及網絡組織，台東家扶會秉持著使命與理念，在多變的年代持續回應兒少的需求，推動專業服務，致力於守護台東兒少的生活及就學環境、確保營養健康的生活、免於任何形式的暴力以及表達自己意見的權利。