田尾怡心園居民、攤商苦等終完工　嶄新面貌迎新春

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彰化縣田尾鄉怡心園優化工程歷經一波三折，終於趕在春節前開放使用，縣府27日舉行落成啟用典禮，縣長王惠美、議員劉淑芳等人與會，王惠美說，感謝議會支持辦理優化工程，打造一個全齡、多元及友善的特色遊戲場域，為田尾注入全新活力，共同迎接新春賞花人潮。

田尾怡心園2020年改造工程原包商工程延宕，不滿被縣府解約要求縣府賠償，還向彰化法院聲請保全證據，導致新包商得標卻無法進場復工，前年6月新廠商重新進駐，同年底完工開放遭批太陽春，去年7月縣府啟動怡心園2期優化工程。

王惠美表示，此次怡心園的優化加值，包括設置兼具活潑性及記憶點的怡心園入口意象，也建置了大、小朋友都喜歡的磨石子溜滑梯、綜合球體攀爬架、彈跳床、戲沙場等設施，另外還有大人、長輩喜歡的體健設施，休憩座椅、遮陽棚等，建構一處全齡、多元及友善的特色遊戲場域。

王惠美還說，目前彰化已有超過45處通過檢驗的兒童遊戲場，另外城觀處也正在八卦山生態園區及伸港西濱慶安水道旁施工建設全新的主題遊憩公園，工程都已經完工進入驗收階段，很快驗收通過後，都能在農曆春節過後開放使用。

縣府補充，縣內包括員林龍燈公園滯洪池、三和公園地下停車場及彰化市延平公園地下停車場等大型建設開發計畫，均融入全齡友善的公園綠地及遊具設施，相關公園計畫也都陸續完工開放使用，縣政府會持續努力，打造滿足各年齡階層的觀光休閒環境，建構最宜居、最好玩的美好彰化。