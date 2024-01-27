德國預算危機 2025年恐面臨逾百億歐元缺口

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德國財政部發言人今天說，由於存在約50億歐元的缺口，政府正為了2025年聯邦預算案面臨艱難談判，必須儘快找到財源，而且在預算定案之前，這個數字可能還會往上翻不只一倍。

路透社報導，德國財政部發言人今天說，政府在2025年預算案面臨逾百億歐元的缺口。

去年通過的財務計畫涵蓋時間直到2027年，從中早就可看出每年約須節省50億歐元（約新台幣1700億元）。財政部發言人說，後來又增加了更多負擔。

憲法法庭去年11月裁決，執政聯盟將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的600億歐元未使用債務能力（unused debt capacity）重新分配到「氣候與轉型基金」（climate and transformation），是違憲之舉。

德國政府先前的財務計畫是在這項裁決做出之前制定，這又造成2024年預算案的另一個缺口。

此外，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）呼籲在聯邦預算案中增加國防支出，以達到北大西洋公約組織（NATO）的國防支出長期目標。

佩斯托瑞斯接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時說：「總理承諾過，我們會在國防領域投資至少2%的國民生產毛額（GDP），直到2030年代。也就是說，即使特別資金從2027年起告罄也是明確如此。」

他還說，「這些計算現在也必須反映在中期財務規畫上」，且增加國防預算的方向今年就必須定好。