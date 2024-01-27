《產業》大數據：2023永續聲量年增19.4％ 氣候變遷已深度影響生活

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【時報記者莊丙農台北報導】媽媽氣候行動聯盟（媽盟）與大數據公司共同發布最新《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》，環保意識抬頭過度包裝議題獲重視，逾7成認為年貨過度包裝降低購買意願。大數據公司營運長蔣志薇指出，在當前全球氣候變遷與環境危機的嚴峻形勢下，不僅2023年永續聲量年增19.4％，75.6％民眾認為「氣候變遷已深度影響生活」，尤其擔心空氣污染對環境造成的衝擊，以及全球暖化帶來的「極端天氣」對生態與生活的影響。

報告內容指出，2023年永續生活聲量年增率達19.4％，永續旅居聲量年成長34.7％，幅度最大，多為政府偏重推動永續旅遊，像是連江縣交通旅遊局發起抽獎活動，呼籲民眾支持合法旅舍與環保旅遊等。關於民眾是否認為氣候變遷已經影響日常生活，75.6％民眾認為氣候變遷影響生活，其中，16.9％認為嚴重影響。最令網友擔心空氣污染加劇全球暖化，尤其全球暖化帶來的「極端天氣」，對生態與生活的影響。若以個人之力能減緩氣候變遷最有效的方法，43.8％認為是從交通面向著手。過去一年中，民眾也多採取減少食物浪費、有意識地減少使用一次性餐具及搭乘大眾交通工具等永續行為，主動實踐。

台灣在氣候變遷因應法於今年1月10日三讀通過後，確立了邁向2050年淨零碳排放的明確目標，但仍有51.9％民眾不知道政府有提「淨零排放」政策。

政府除了積極持續透過新聞管道宣傳淨零排放政策，也藉由永續旅居議題傳遞環保及旅遊，不少地方政府官方社群貼文亦出現於文章熱榜Top5，顯示政府持續投入多元資源推動。商業市場上，多家企業品牌也響應永續，推出各式環保商品以減碳減塑。

從中央到地方政府，積極於節慶前夕宣導「一多三少」購禮原則，環境部也制定並實施網購包材相關規定，獲大量討論。環保意識抬頭，逾7成民眾對過度包裝之禮盒、年貨會降低購買意願。過度包裝負面聲量高於正面聲量，尤其討厭塑膠材料包裝。媽媽氣候行動聯盟去年8-9月推出「自備餐盒 全民減廢」活動，獲得600多家商家熱情響應及眾多民眾親身參與。今年媽盟再度號召全台商圈參與，在民眾即將準備採購年貨之際，鼓勵自備容器、環保袋購物，從源頭減塑減廢。