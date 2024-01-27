《科技》齊盼AI注活水 新電信三雄尬場三星Galaxy S24旗艦

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【時報記者王逸芯台北報導】三星Galaxy S24旗艦系列新機將於31日於三大電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)正式開賣，先前完成預購的也率續享有提前領機。由於三星Galaxy S24系列主打AI，是今年新電信三雄成軍以來第一款Galaxy S系列旗艦機開賣，由於今年AI題材大行其道，手機業盼買氣回溫，電信業則期望可以帶動高資費5G占比，藉此拉抬ARPU(Average Revenue Per User，每用戶平均收入)。

中華電將於1月31日於全台指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣三星Galaxy S24旗艦系列新機，另外先前於中華電網路門市完成Galaxy S24系列新機預購成功的星粉，即日起可優先領機，並同享原廠早鳥禮「容量免費升級至512G等同現享4000元回饋」。中華電表示，Galaxy S24系列新機於中華電信開放網路門市限量預購當日即全數額滿，頂規旗艦Galaxy S24 Ultra高達7成、鈦灰色最受青睞。申辦精采5G月繳1399元(48個月租期)，Galaxy S24 256G 0元入手、上述資費搭舊機換新機加碼折3000元、VIP最高折5000元，Galaxy S24 Ultra 256G專案價6990元、Galaxy S24+最低0元起，並加碼贈Galaxy Watch6 Classic系列合購優惠折4000元。

遠傳表示，三星全新AI旗艦機Galaxy S24系列即日起開放預購星粉優先領貨，1月31日起正式開賣。遠傳本次推出超值資費，最低0元把旗艦新機帶回家，容量免費小升大活動延長，即將進入最後倒數，2月4日前到遠傳入手Galaxy S24系列，都能以256G的價格帶走512G的旗艦機。遠傳表示，Galaxy S24系列導入全新AI技術，具有通話即時翻譯、自動智慧摘要、全新「搜尋圈」以圖搜圖搜尋以及升級版AI拍照等功能，吸引不少星粉到遠傳門市搶先體驗，開放預購以來，熱況較前代成長4成，其中以搭配星粉最愛的S Pen的頂規Galaxy S24 Ultra人氣最旺，強佔7成，其中顏色以鈦灰最受歡迎。

台灣大將於1月31日開賣三星首款AI手機Galaxy S24旗艦系列，即日起開放預購用戶優先取貨，並享容量免費小升大優惠，用256G的價格就能帶走512G的手機，現折4000元。三星Galaxy S24搭配台灣大指定專案月租1399元，Galaxy S24系列最低0元帶回家，老客戶購機專案價最高折2000元，VIP續約最高折5000元，實體門市舊換新最高再折2000元。同時，台灣大提供MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務，最高3個月免費體驗。