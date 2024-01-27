《國際經濟》相比之下 為何美國經濟較好

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】從新冠疫情告一段落後，一直有人看壞美國經濟，認為將會步入衰退的階段，但目前看起來，軟著陸似乎比較可能會發生。與歐洲或日本等其它已開發國家相比，美國的經濟成長為何會比較好？

繼去年第3季，美國GDP季增年率衝高至驚人的4.9%之後，部分專家學者就認為，第4季經濟成長一定不怎麼樣。但事實上，上季的GDP還是有3.3%，雖比第3季要低，但還是算不錯的。套一句美國老牌喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）的台詞，那真是太棒了，太棒了。

外界普遍預估，去年第4季美國GDP僅有成長1.5%，沒想到竟然是3.3%，多出整整1倍。近期來說，美國經濟在2022年的頭兩季出現負成長之後，理當要進入技術性經濟衰退期，但迄今卻連續6季都至少在2%以上。

CNN認為，美國經濟成長的占比中，民眾消費的比重不小。為了抗通膨，即使美國現在的利率已升至5.5%，並來到23年來最高，但大家還是花錢不手軟。

與相同等級的經濟體相比，美國經濟成長無疑是最耀眼的。例如，2023年第3季，使用歐元的20個國家GDP，轉換成季增年率的話，僅僅成長0.1%。根據去年11月最新GDP預估，英國季增年率也只有0.2%。更別提去年第3季的日本，GDP不增反減2.1%。所以，美國的經濟真得是非常不錯。

根據研究單位的計算，採樣的166個國家中，在2020到2021年新冠疫情嚴峻時，使用大撒幣政策搶救自己孱弱的經濟，所花的錢占GDP的比重，只有新加坡這個工業化國家要比美國要大。

當時在美國，用了將近5兆美元的大量資金刺激景氣，像是增發就業補助金，賦稅減免，還有直接發錢給美國家庭。因此，美國人在疫情流行時，減少花費並把錢存在銀行，等到重新開放後，便大舉花錢。

曾在聯準會工作過的經濟學者表示，美國現在還看得到，前幾年用來刺激景氣的錢在流動。美國納稅人繳的稅金沒像以前那麼多，政府稅收減少就可見一斑，導致聯邦政府必須借更多的錢來支付各項開銷。

CNN之前曾報導過，歐洲通膨之所以大於美國的原因之一，是因為包括英國在內等國家，是需要能源進口的。2022年2月俄烏正式開打後，英國和歐元區的經濟體受到天然氣售價飆升的衝擊，造成家庭與企業的能源費用也創下歷史新高。